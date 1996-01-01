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Ветеранов пропустят к памятнику под мостом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ветеранам Дальневосточного морского пароходства разрешат 9 мая возложить цветы к памятнику погибшим в годы войны морякам торгового флота.

Мемориал находится под строящимся мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Для ветеранов временно откроют доступ на строительную площадку. Об этом корр. РИА PrimaMedia сообщил председатель общества ветеранов Дальневосточного морского пароходства Владимир ЛЕГЕЦКИЙ.

"По нашей настойчивой просьбе мэрия Владивостока согласовала вопрос со строителями моста через бухту Золотой Рог, и ветеранам ДВМП разрешат в День Победы пройти на территорию строительства и возложить цветы к памятнику погибшим морякам. Строители на несколько дней снимут металлический "саркофаг" с памятника, а потом снова закроют его щитами, чтобы не повредить во время строительных работ. Мы не видим какой-либо угрозы ветеранам от нахождения на строительной площадке, надеемся, что строители примут все необходимые меры безопасности", - сказал ветеран.

По его словам, вопрос с переносом памятника на новое место "завис в воздухе", и к Дню Победы его решить не удалось.

"Пока идут только обсуждения нового места для памятника, но пока то, что нам предложили, не устраивает ветеранов. По нашему мнению, лучшим местом для такой святыни была бы площадка рядом со штабом Тихоокеанского флота, но говорят, что она уже кем-то занята. Мы будем продолжать борьбу за место под солнцем для мемориала, священного для всех гражданских моряков Дальнего Востока", - добавил Владимир Легецкий.

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