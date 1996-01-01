Приморью грозит наводнение

Паводковая ситуация в Приморье выходит на критический уровень, об этом сообщается в оперативном докладе Главного управления МЧС края на имя губернатора.

Практически повсеместно реки на северо-западе региона находятся в своих максимальных объемах и выходят из берегов на поймы в низинах. Разливы ожидаются на Уссури, Большой Уссурке, Арсеньевке, Бикине, ряде других рек, сообщили РИА "Восток-Медиа" в Приморской поисково-спасательной службе. Под угрозой подтопления оказались села Техменево, Архангеловка и нижняя часть пос. Горные Ключи. Не исключено, что будут подмыты автомобильные дороги Лесозаводск-Техменево и Яковлевка-Покровка, дамба у села Соловьевка, огороды на окраине Веденки. Соответствующие силы и средства МЧС в крае и на местах приводятся в состояние повышенной готовности.