Что значит День Победы для жителей Владивостока? (Опрос "ЗР")

Многомиллионные жертвы и катастрофические разрушения в мировом огне апокалипсиса 1939-1945 гг. останутся в памяти россиян. К этому бы еще добавить соответствующее отношение к Победителям, так нашей Родине цены бы не было, а так… А для вас и вашей семьи что значит День Победы? С этим вопросом "ЗР" обратился к своим читателям.

Надежда Анисимовна ОВЧАРЕНКО, пенсионерка, ветеран МВД:

- Для меня война началась 8 октября 1941 г., когда наша армия, отступая с боями, оставила наш город Дядьково Брянской области, где мы с семьей на тот момент жили. Вместе с войсками уходили и мирные жители. Магазины закрывались, хлебозавод в ночь с 8 на 9 октября был взорван. Есть было нечего. Пока немцев было немного, мы ходили в лес за грибами и ягодами - это была единственная еда. Потом стало очень страшно жить. С декабря 1941-го по февраль 1942 г. партизаны наносили удары по немцам, не пуская их в город, который находился в лесу. Даже милиция ушла в партизаны. В мае 1942 г. немцы бросили на Дядьково танки и, ворвавшись в город, не щадили никого, уничтожали даже бомбоубежища, в которых находились люди. Я осталась с сестрой отца, уже старенькой женщиной. Чтобы прокормиться, мы ели листья деревьев, а вместо чая пили отвар из липовых цветков.

Чтобы выжить, я была вынуждена наняться пасти коз к тем, у кого еще остался скот. Для этого пришлось через немецкую комендатуру получить пропуск, дающий право выхода за город не далее чем на один километр, а ночью немцы обстреливали из пулеметов все подступы к лесу…

Максим РОГИНСКИЙ, механик:

- Никогда не забуду, как 9 Мая меня, еще мальца, родители брали с собой на Парад Победы. Пусть картинки из детства уже стерлись, но этот звон, который стоял над площадью, издаваемый медалями и орденами ветеранов, останется в моей памяти навсегда. Думаю, этот звон и их счастливые лица сделали или, правильнее сказать, приобщили меня к этому светлому празднику, частицей которого я стал еще много лет назад. Звучит банально, но по-другому не могу - это была страшная война, тяжелое время, и я скромно горжусь, что живу в стране, которая выстояла, не дрогнула и победила! Жаль, что тот памятный с детства звон ветеранских медалей с каждым годом все тише и тише, горько и обидно от сознания того, что наступит тот день, когда он стихнет навсегда, но наша жизнь и задача - рассказать потомкам о величайшем подвиге в истории человечества. Спасибо советским солдатам и всему советскому народу…

Виталий ПОБЕРЕЖНЫЙ, пенсионер:

- Побоюсь делать исторический прогноз и оценку сегодняшних отношений между некогда братскими республиками Советского Союза, но на мой сугубо личный взгляд, победа в Великой Отечественной войне - это последнее, что еще объединяет уже независимые государства. Этот праздник для меня и моей семьи не только дань уважения к павшим героям. Это еще один повод с грустью вспомнить о Великой стране, у которой за всю историю и за редким исключением была одна проблема: ей чертовски не везло на вождей!

Нина ТИМОФЕЕВА, пенсионерка:

- Я родилась в последний год войны, но весь ее ужас у меня в крови и памяти первых послевоенных лет. Страдание и боль наших родителей, воевавших и работавших не покладая рук в тылу, отразились на нас - детях войны. Голод и лишения, болезни и разруха и... список можно продолжить. Это в 1945 г. война закончилась, но для меня она "продолжалась" до конца 50-х годов, пока не исчезли продуктовые карточки, пока не закончилась натуральная продразверстка для жителей села, а в магазинах не появился пусть и небольшой, но выбор товаров и продуктов.

Сегодня модно перекраивать историю и в лишениях советского народа винить руководителей того времени. Но мало кто задумывается над тем, что без тотального порядка и мобилизации всех сил и средств победить было просто невозможно. Что лозунг "Все для фронта! Все для Победы!", был не просто агиткой, а жизненным кредо целого народа, в котором сработал, если хотите, инстинкт самосохранения. И люди того времени, кто на фронте, кто в тылу, это прекрасно осознавали. В итоге наши отцы сохранили нам жизнь, а мы ее подарили нашим детям и внукам….

Евгений, 30 лет, экспедитор:

- Горько и обидно, что порой дети и внуки победителей нищенствуют, а о ветеранах вспоминают только накануне очередной годовщины Победы. Неужели у тех, кто добился успеха в делах, оседлал нефтяную вышку, застолбил за собой медный рудник, стал владельцем газет, пароходов, бутощебеночных заводов и т.д., нет совести? Глядя на некоторых "успешных" людей из среды чиновников и бизнесменов, в чьих руках власть и деньги и кто смог бы облагодетельствовать ветеранов не жалкой подачкой в 2-3 тысячи рублей, а помочь серьезно решить проблемы, накопившиеся за те же 65 лет, невольно задаешься вопросом. А что было бы, не будь Победы в далеком уже 45-м? Где бы были наши сильные мира сего?

Виктор АФАНАСЬЕВ, президент Владивостокской Федерации дрифтинга:

- За семью не скажу, но за себя… Спасибо родителям за воспитание в духе памяти и уважения к народу-победителю, низкий поклон ветеранам за нашу жизнь и свободу и позор власть предержащим за их отношение к победителям! Несмотря на все трудности вчера, сегодня и завтра, мы, рожденные в этой стране, своим существованием обязаны им - ветеранам.

Станислав КОВАЛЕВСКИЙ, бизнесмен:

- В июне 41-го война вошла в каждый дом, в каждую семью. Моя семья не была исключением. И пусть гражданами Советского Союза мы стали после сентября 1939 г., когда с началом Второй мировой войны, Польша пережила фактически 4-й исторический раздел, многие мои родственники воевали в рядах Красной Армии и погибли, защищая свободу и независимость нашей общей Родины. Не хочу никого обидеть и огульно мерить всех под одну гребенку, помня о том, что нет плохих и хороших народов, но не могу не сказать: у моей бабушки, которой давно уже нет в живых, при слове "немец" наворачивались на глазах слезы, смуглое лицо бледнело и начинали дрожать руки. И, когда вина за злодеяния нацистов оформилась в 90-х годах прошлого века в материальную компенсацию жертвам гитлеровской оккупации и геноцида, она отказалась от предложенных денег: здоровье, молодость и боль утраты не вернуть никаким золотым наполнением дойчмарки…