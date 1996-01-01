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Правовой ликбез для НКО
Мы много говорим о необходимости в России гражданского общества. Но для этого нужны социальные институты, в рамках которых граждане смогут объединяться для реализации своих интересов. Как с этим у нас в Приморье?
70% зарегистрированных Управлением Минюста России по Приморскому краю некоммерческих организаций (НКО) игнорируют требования российского законодательства, сообщил "ЗР" начальник отдела Управления Минюста края Дмитрий ВЛАДИМИРОВ. Так, НКО не выполняют свои обязанности по предоставлению отчетов.
За многочисленными рассуждениями о правах общественных, религиозных и иных некоммерческих организаций как важнейших институтов гражданского общества, отметил Владимиров, довольно часто уходит в тень другой аспект их деятельности. Российским законодательством регламентированы вполне конкретные обязанности структур некоммерческого сектора перед государством, в частности, регулярно предоставлять информации о продолжении своей деятельности и иную ежегодную отчетность. Данные формы ежегодной отчетности необходимо было подать в Управление Минюста России по Приморскому краю до 15 апреля. Однако на эту дату отчеты представило порядка 30% из зарегистрированных организаций.
ДосьеПо состоянию на 1 января 2010 г. в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций в Приморском крае содержались сведения о 1570 общественных объединениях, в том числе 7 региональных отделениях политических партий, 298 религиозных организациях, 19 казачьих обществ и 1413 иных некоммерческих организациях (фонды, некоммерческие партнерства, союзы и ассоциации, частные учреждения, адвокатские образования, автономные некоммерческие организации и др.).
Не предоставляя обязательные ежегодные отчеты, в том числе и о полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средствах и имуществе, организации тем самым скрывают перед обществом и цели их расходования, на какие нужды средства фактически использованы.
Общественность радовалась, что в 2009 г. указом президента РФ законодательством было вменено в обязанность государственных служащих показывать свои доходы, имущество и обязательства имущественного характера в рамках исполнения Федерального закона "О противодействии коррупции". В действительности же закон имеет самое прямое отношение и ко всем некоммерческим организациям, регистрируемых Министерством юстиции РФ и его территориальными органами.
Кстати, за непредоставление отчетности в отношении некоммерческих организаций применяются нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях. В соответствии со ст.19.7 КоАП РФ непредоставление или несвоевременное предоставление в госорган сведений (информации) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 3000 до 5000 рублей. А за невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный контроль, административный штраф возрастает - от 10000 до 20000 рублей, не говоря уже о мере принудительной ликвидации некоммерческих организаций в судебном порядке.
В 2009 году специалистами Управления Минюста России по Приморскому краю было составлено 67 протоколов об административном правонарушении в отношении общественных и религиозных объединений. Однако на тот момент прочие организационно-правовые формы некоммерческих организаций еще не попадали по действие данного Кодекса. Сегодня все изменилось. К административной ответственности стало возможным привлечь некоммерческую организацию любой организационно-правовой формы.
"Во избежание возможного недопонимания и роста числа конфликтных ситуаций, - подчеркнул начальник отдела Управления Минюста России по Приморскому краю Дмитрий Владимиров, - хотелось бы видеть прогресс правового сознания гражданского общества, интересам которого служат некоммерческие организации, и напомнить статью 19 Основного Закона РФ: всеобщее равенство перед законом и судом".
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