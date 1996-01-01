Новый год не за горами - выбирайте рестораны

Хабаровск уже охватила предновогодняя горячка. Женщины заказывают вечерние туалеты, мужчины выбирают места, куда пригласят своих дам на Новый год. Пройдемся и мы по увеселительным местам краевого центра, посмотрим, что здесь собираются предложить посетителям 31 декабря.

В новогоднюю ночь во многих ресторанах города предусмотрены разнообразные шоу-программы. И каждое увеселительное заведение постарается внести в развлекательное шоу свою особенную черту. У одних новогодней изюминкой будет факир ("Абриколь"), у других ("Интурист") - артисты местного театра музыкальной комедии, стриптиз и цыганский хор в ресторане "Овертайм". Условно городские рестораны можно разделить на рестораны китайской и корейской, японской и европейской (русской) кухни, а также заведения, специализирующиеся на блюдах армянской и азербайджанской кухни.

К категории "китайские рестораны" можно отнести заведения: "Великая Стена" (ул. Тихоокеанская, 179а), "Восточный континент" (пер. Свободный, 11), "Император" (ул. Серышева, 22), "Новый век" (ул. Выборгская, 97), "Пекин" (проспект 60-летия Октября, 158), "Сянган" (ул. Муравьева-Амурского, 4), "Шанхай" (Восточное шоссе, 39) и "Хинган" (ул. Ворошилова,1), в котором также готовят и блюда европейской кухни. В ресторане "Великая Стена", который вмещает 160 посетителей, билет на новогоднюю программу на одного человека обойдется в 2700 рублей. Развлекать гостей будут клоун, ди-джей, ансамбль. Своим фирменным блюдом здесь считают утку по-пекински. В "Восточном континенте" 300 гостей, Новый год могут встретить за 2500 рублей, точно такую же сумму придется заплатить в ресторане "Новый век" (300 посадочных мест). "Сянган", вмещающий 180 посетителей, и "Хинган" (150 мест) предлагают встретить новый год уже за 3000 рублей, "Шанхай" (155 мест) - за 2300 рублей. В ресторане "Сянган" в обеденное время предлагают поесть за 120 рублей по системе "шведский стол".

Самые низкие цены на новогоднюю программу в ресторанах "Император" (200 мест) и "Пекин" (второй этаж - 200 мест, третий этаж - 150 мест) - 2000 рублей, также здесь ежедневно за 100 рублей кормят обедом с 12 до 17 часов по системе "шведский стол".

К ресторанам корейской кухни относятся "Корея Хаус" (Амурский бульвар,2), "Режент" (Амурский бульвар, 43) и "Сеул" (пер. Кирпичный, 4а). В заведениях "Корея Хаус" (70 посадочных мест) и "Сеул" (100 мест) пропуск на веселую встречу нового года можно купить за 3500 рублей. "Режент" оценил свою новогоднюю программу дороже всех - в 5000 рублей.

Рестораны японской кухни в Хабаровске представлены заведениями "Юнихаб" (11 этаж Амурский бульвар,2, "Малый отель" (ул. Калинина, 83а) и "Саппоро" (3 этаж ул. Муравьева Амурского, 3). Новогоднюю шоу-программу предлагает только ресторан "Саппоро" за 2500 рублей. На 2-м этаже здесь располагаются два зала европейской кухни на 100 и 30 посетителей, на 3-м этаже находится зал японской кухни (40 посадочных мест). В обычные дни посетителей здесь кормят комплексными обедами за 100 рублей.

Блюда европейской (русской) кухни можно попробовать в ресторанах "Абриколь" (ул. Воронежская, 138), "Амур" (ул. Ленина, 29), "Парус" (ул. Шевченко, 5), "Вальдивия" (ул. Королева, 5а), "Ватель" (ул. Владивостокская, 16), "Дуплет" (ул. Комсомольская, 71), "Интурист" (Амурский бульвар,2), "Русский" (Уссурийский бульвар, 9), "Старый Хабаровск" (Уссурийский бульвар, 6), "Турист" (ул. Синельникова, 9), "Скалини" (ул. Муравьева-Амурского, 18), "Заимка" (п. Красная речка, ул. Мостовая, 22), "Утес" (ул. Шевченко, 15) и "Фаворит" (ул. Мостовая, 22). Рядом с рестораном "Абриколь" (88 мест) находится большой боулинг-центр. Устал от вилки и ножа - отправляйся катать шары. Встретить новогоднюю ночь здесь можно за 2100 рублей. В "Амуре", "Фаворите", "Вальдивии" (по 50 мест) и "Интуристе" (красный и банкетный зал - 400 мест) стоимость новогодней шоу-программы определена в 3500 рублей. В обновленном ресторане "Утес" (4 зала на 50 мест) перед посетителями открываются великолепные виды зимнего Амура, билет здесь стоит 2500 руб. "Старый Хабаровск", два зала которого вмещают 110 посетителей, на новогоднюю программу установил цену в 3000 рублей. Такая же цена на новогоднее шоу и у "Туриста" (три зала на 430 мест), фирменным блюдом которого является дичь. Стоит отметить, что дичь готовят еще в одном месте города - это ресторан "Дуплет", у которого в эту новогоднюю ночь не будет своей шоу-программы.

А вот ресторан "Ватель" (50 мест), гордостью которого является фирменное блюдо фламбэ, продает билет в Новый год на одного человека всего за 2100 рублей. Особо стоит отметить редкие для наших мест рестораны азербайджанской кухни "Али" (ул. Мухина, 17) и армянской кухни "Модерн" (ул. Дикопольцева, 46). В ресторан "Али", вмещающем 76 посетителей, билет на новогоднюю программу на одного человека будет стоить 4500 рублей, а в ресторане "Модерн" (50 мест) - 3200 рублей. В этих заведениях готовят также и блюда европейской кухни.

Идя в ногу со временем, в ресторане "Овертайм" (250 мест) внедрили модную на западе систему фьюжен. Это направление представляет собой смешение разных стилей поварского искусства. В ней присутствуют и американская, и европейская, и восточная кухни. В новогоднюю ночь ресторан приглашает всех в гости, предлагая купить билет за 3500 рублей.