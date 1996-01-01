Программу капремонта жилья во Владивостоке направили на согласование

Во Владивостоке сформирован список из 194 домов, включенных в программу капремонта на 2010 год с привлечением федерального финансирования. На минувшей неделе пакет документов был передан на согласование в администрацию края. Затем предстоит защита программы в Правительстве России.

Указанная программа капитального ремонта жилья реализуется в рамках Федерального закона №185 "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". В этом году на капремонт домов будет выделена рекордная сумма 945 млн руб. (в 2008-м - 160 млн руб. на 34 дома ; в 2009-м - 280 млн руб. на 98 домов). По домам, включенным в программу-2010, планируется софинансирование из Фонда в размере 836,5 млн руб., из краевого бюджета - 30,6 млн руб., из городского бюджета - 37,1 млн руб., из средств ТСЖ, ЖСК и собственников помещений в многоквартирных домах - 40,7 млн руб.

За два года действия программы во Владивостоке были проведены те или иные виды капитального ремонта в 132 многоквартирных домах - отремонтированы фасады и кровли, установлены лифты, заменены системы отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Но для города, где свыше четырех тысяч таких домов, этого конечно же недостаточно.