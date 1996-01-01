День Победы: Отметим и забудем?

Приближается празднование 65-летия со дня Великой Победы, и власти серьезно взялись за благоустройство жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Оказывается, еще не все ветераны обеспечены достойным жильем, да и проблем со здоровьем, как выяснилось, у них хватает (Как так? Им же всего за 80 лет!). В судорожной суматохе федеральные, краевые и городские власти начали заботиться о тех немногих, кто 65 лет назад победил в Великой Отечественной войне.

И идея в целом замечательная - обеспечить достойную жизнь нашим ветеранам. Поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда. По мере приближения этого праздника все больше нарастает шумиха, суматоха. Выделяются квартиры ветеранам войны, в срочном порядке нуждающиеся ветераны проходят медицинские осмотры по инициативе администраций, выделяются праздничные выплаты. Оказывается, и деньги есть, и время. Планируются масштабные празднования 9 мая по всей России: салюты, марши, концерты.

Вот только почему квартиры, выделяют отнюдь не всем ветеранам, а только тем, у кого "недостаточно площади"? Конечно, переехать в 90 лет из квартирки площадью 18 квадратов в 24 квадрата - это, несомненно, улучшение жилищных условий. Но почему именно в 90 лет? Почему именно спустя 65 лет после совершения этого великого подвига для страны? Почему нельзя было раньше наградить, хотя бы квартирой, тех, кто, не жалея своей жизни, сохранил Родине независимость и подтвердил славу русскому оружию?...

Этих "почему" у меня много. Когда моей бабушке - она у меня фронтовичка и гордость всей семьи - сообщили, что ей выплатят к пенсии еще 2000 рублей в честь юбилея, она радовалась. А мне было стыдно. Ведь эта сумма ненамного превышает стоимость детских подарков на Новый год, что вручали приморским малышам только потому, что им еще нет 14 лет. Разве 2000 рублей - это цена победы? Но для моей бабушки это подтверждение, что о ней не забыли.

И главный вопрос - почему мы вспоминаем о ветеранах раз в год? Наверное, лучше бы было, если бы каждый год к 9 мая мы слышали отчет правительства о проделанной за год работе в области обеспечения достойной жизни тех, кто дал нам сегодня самый весомый аргумент гордиться своей Родиной. Я не только про власть. Я обо всех нас. Заформализовали мы святой день. И недобрые люди тут как тут.

Праздники, концерты для ветеранов и открытки действительно заставляют думать ветеранов о том, что их помнят, ценят. Но открытку-поздравление с Днем Победы и уведомления бросают в почтовый ящик, они могут выпасть, попасть не в тот ящик. На этих уведомлениях нет даже номера телефона, по которому можно уточнить информацию. Так вот, такая "открытка счастья", направленная моей бабушке, попала к мошеннику. И он под видом работника администрации попал к старушке в квартиру, забрал все деньги, а старую фронтовичку двинул, чтоб не мешала....

Думаете, вопиющий случай? Со всех уголков страны идут известия о том, что участились ограбления ветеранов Великой Отечественной войны, что воры пользуются суматохой вокруг Дня Победы и без проблем проникают к пенсионерам, уносят последние деньги, а то и боевые награды. Для меня такие сообщения о побоях, убийствах пожилых людей, чтобы забрать последние копейки их нищенской пенсии, являются потрясением. Ничего святого - говорят о таких.

Похоже, девиз нашего общества - каждый выживает как может - обернулся таким кощунством. И дело тут не в материальном неблагополучии части населения, нехватке рабочих мест или разгуле преступности в стране. Это вопрос национального самосознания, интеллектуального и морального уровня тех существ (по-другому нельзя просто назвать таких нелюдей), которые живут рядом с нами. Ничего святого - говорят о таких.

Такая низость, степень падения человека для меня остается загадкой. Как остается загадкой и то, что этому никто не противодействует. Ведь если бы социальные службы и администрации заботились о том, как доставляются их послания ветеранам, заботились о самих ветеранах, звонили бы, предупреждали бы и неоднократно уточняли бы информацию касательно того или иного вопроса, то было бы меньше лазеек для этих нелюдей. Я не верю в то, что в стране недостаточно чиновников для таких целей. Если посчитать численность работников административных служб и численность ветеранов Великой Отечественной войны, то последних окажется меньше.

Так, может, все-таки нужно помнить о Победе не только 9 мая? Может, нужно приходить к нашим героям и 10-го, и 11-го... Пока не стало поздно.