На капремонт выделено 1,5 млрд руб.

Правительством Хабаровского края утверждена адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год. Общий объем финансирования программы составит почти 1,5 млрд рублей. Как отмечается в постановлении, в настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры края не соответствует современным требованиям строительных норм. Более 50% из них нуждается в проведении капитального ремонта. Капитальные конструкции этих домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас несущей способности, позволяющий выполнить капитальный ремонт с применением новых материалов и энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40-60 лет.