Лучший в Хабаровском крае учитель года работает в интернате ДВЖД

Лучшим учителем Хабаровского края признана комсомольчанка из железнодорожной школы-интерната Дальневосточной железной дороги. Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА, учитель русского языка и литературы школы-интерната № 30 ОАО "РЖД", стала победителем конкурса профессионального мастерства "Учитель года - 2010" Хабаровского края. В конкурсе приняли участие 16 педагогов из 13 муниципальных учреждений образования Хабаровского края. Впервые "Хрустальный пеликан", символ учительства, "прилетел" в образовательное учреждение Дальневосточной железной дороги.