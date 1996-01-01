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Праздники на границе
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, по согласованию с китайского стороной, меняется режим работы автомобильных пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.
Как сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в пунктах пропуска "Полтавка" и "Пограничный" 1, 2 и 9 мая будет работать только пассажирское направление, на грузовом направлении эти дни будут выходными. В пунктах пропуска "Марково" дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут выходными, "Турий Рог" выходными будет 1, 2 и 9 мая, "Краскино" в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая будет работать с 11 до 18 часов, 1, 2 и 9 мая - выходные дни.
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