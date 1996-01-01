Фронт и судьба Евдокии Моржаковой

"Тов. Моржакова Е. А.! В боях за взятие Берлина - столицы фашистской Германии Вы проявили беспримерное мужество и героизм. Не щадя крови и самой жизни, Вы с другими нашими воинами завершили разгром берлинской группы войск и овладели Берлином…" (Из благодарности Верховного главнокомандующего). ...Все в строчках благодарности, оттиснутой в походной типографии в поверженном Берлине, - правда. За ними - походные марши, работа на рации под обстрелом, потери друзей. Полтора года, проведенные на войне Евдокией Алексеевной Моржаковой, вместили целую жизнь. Радистка отдельного батальона связи 230-й Сталинско-Донецкой, Берлинской ордена Суворова стрелковой дивизии, девушка шла от Мытищ, через Орел, Северодонецк, Варшаву, продвигалась с боями своей дивизии к Берлину. В Варшаве командир батальона сказал радисткам: "Девчата, сейчас страшно будет по-настоящему". Ближе к Пруссии все ожесточеннее становились бои. Две недели в обороне, а затем - наступление. Бывало за день связисты пешком с полной выкладкой преодолевали до 60 км. "У нас командиром роты был Колесник, бойцы его не любили, а над девушками-радистками он любил издеваться, - рассказывает Евдокия Алексеевна. - Идем мы целый день, устраиваемся на ночлег, он сразу кричит: "Моржакова, Ростовцева, в наряд!" Хорошо, что нам взводный Саша Донцов помогал. Говорит: "Пропускайте мимо ушей грубости". Шли как-то в жару. На мне рация, винтовка, вещмешок. Форма мужская, на ногах обмотки. Заблудились, плутаем по полям. Я говорю ротному: "Дайте передохнуть, не могу больше…" - и рухнула на землю. Он подошел и зло так говорит: "Ну и… с тобой". А я уже во сне думаю: конец, своих потеряю. Слышу шорох какой-то. Открываю глаза, а это Донцов ищет меня: "Давай, Дуся, догонять надо". Смотрим, грузовичок. Водитель говорит: "Везу боеприпасы. Конечно, подброшу". Так мы догнали своих. Уже после войны, когда встречалась с однополчанами, мы с Сашей всегда этот случай вспоминали. Под Берлином Евдокия Алексеевна встретилась с врагом лицом к лицу. Рота совершала переход ночью. Привал. Дуся отошла от дороги, прилегла, да и уснула. Проснулась - тишина. Рота ушла. Глядь, солдатик идет, тоже отстал. Вместе пошли искать свои части. Спутнику-то Дуси повезло, сразу вышел на своих, а она потеряла ориентир. Видит стожок сена. Хотела переждать до рассвета, но вдруг… - Я увидела сено шевелится, - рассказывает Евдокия Алексеевна. - Не чуя ног, побежала прочь, а за спиной топот сапог: погоня. Крики по-немецки. Вижу дымок, добегаю, а наш повар Петя кухню растапливает. Улыбается: "Ну, Дуська, нашлась". Тут двадцать немцев, что за мной гнались, подбегают: "Плен, плен". Подошел командир батальона, повар ему докладывает: "Моржакова пленных привела"… Мне утром на дежурство заступать, а одежда мокрая, я в ручей провалилась. Зашла в один из брошенных домов, чтобы переодеться. В нем уже разведчики, пехотинцы побывали. Хожу по комнатам, стволом винтовки вещи ковыряю. Смотрю: на диване среди тряпок сапог. Я дотронулась - и вылезает здоровенный немец: "Фройлен, битте ур". Дескать, не трогай меня. А у "фройлен" у самой коленки трясутся. Выхожу с ним из дома, а повар Петя говорит: "Ну, Дуська, твою мать, опять немца привела". Приступила я к дежурству, немца своего охраняю. Тут другие связисты подошли. Пообедали мы, пленного накормили, и он стал нам на губной гармошке играть. Мне распоряжение поступило рацию на два часа отключить. Поставила ее под стол и… уснула. Чувствую, кто-то за ногу тянет. Открыла глаза, командир батальона стоит: - Тебя сейчас расстрелять или потом? Почему пленного не охраняешь? Отвечаю: - Да он наелся и спит. Когда немца уводили, он мне подарил губную гармошку и все говорил: "Прима, фройлен, прима!" Я гармошку все годы хранила, недавно правнуку подарила. Победа принесла ей и личное счастье. В разрушенном Берлине играли свадьбу Дуси Моржаковой и заместителя начальника связи дивизии капитана Иосифа ТАБРИСА. - Золотой был человек, - грустит Евдокия Алексеевна. - Мы прожили с ним 52 года, как одно мгновение. После демобилизации Евдокия вернулась в родное село. На гимнастерке - орден Красной Звезды, медали "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Дома стала швеёй. После смены ухаживала за ранеными в госпитале. Как стахановке ей был положен хороший паек - 400 г хлеба. Моржаковы жили бедно: в семье восемь детей, но свою пайку девушка относила раненым. А мама передавала в госпиталь картошку, молоко. Вскоре Иосиф приехал за женой. Красавец офицер, москвич, сразил все село. Провожая молодых в столицу, мама плакала: "Куда же вы? Там евреев убивают". Но местом новой службы оказалась снова Германия. Пять лет прослужил там Табрис, потом - Приморье, гарнизоны в Хороле, Уссурийске, Барабаше, Краскино. Преподавание в военных училищах Дальневосточного округа. Выйдя в отставку, полковник Иосиф Табрис работал на военной кафедре ДВГУ. - В войну, на фронте довелось многое испытать, - говорит Евдокия Алексеевна. - Но мне повезло. Я служила в прославленной дивизии. И судьба подарила мне встречу с мужем.