Реконструкция площади подождет?

Площадей у Владивостока - раз, два и обчелся. Поэтому к центральной площади власти города относятся отечески: берегут и лелеют. Более того, с нее в этом году начал свое победное шествие по улицам города ремонтный дорожный комплекс "Ремиксера", в два счета закатав то, что надо было закатать.

В этой связи появились серьезные основания считать, что после торжеств, посвященных 150-летию Владивостока, реконструкция площади Борцов за власть Советов, как ожидалось, начата не будет, потому что убирать свеженький асфальт равноценно преступлению против бюджета. То есть для приличия потребуется, чтобы он полежал хотя бы несколько лет.

По отдельным слухам, частный инвестор, добивающийся права на реконструкцию площади, сталкивается с определенными трудностями, и прежде всего с отводом земельного участка под строительство. При этом речь идет о том, что участок не может быть передан ему в аренду или собственность, а должен навечно оставаться городским. Однако этот юридический нюанс по правовой практике РФ требует, чтобы и строение, возведенное на муниципальном участке, было передано муниципалитету. Понятно, что частный застройщик считает это неправильным. Возможно, есть трудности и с проектной документацией реконструкции площади, поскольку все проекты, которые предлагались до этого, были отклонены.

Есть еще пара предположений: начало реконструкции площади не будет разрешено по причине опасений, что, приступив к ней, строители просто не успеют осуществить этот проект к саммиту АТЭС-2012 г. и что инвестор не может подтвердить свои возможности осуществить столь дорогостоящее строительство.

Рубрика "Ходят слухи, что…"