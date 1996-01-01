Острова Попова и Рейнеке исчезнут?

Необходимость в строительстве мостов между островами Русский, Попова и Рейнеке, вероятно, отпадет сама собой в связи с дальнейшим освоением первого.

Строители считают, что засыпать неширокие проливы, не имеющие важного судоходного значения, значительно дешевле, чем осуществить мостовые соединения. То есть они могут быть перекрыты дамбами и дорогой по ней. Это сможет обеспечить надежную автомобильную и пешеходную связь островных территорий и сделать малые острова еще одним большим полуостровом Русского. В основание дамбы пойдет грунт, который все равно надо куда-то вывозить со стройплощадок Русского. Однако стройки саммита в этом отношении оказались неудобны из-за своей удаленности к островным проливам. Поэтому отсыпка может начаться только с осуществлением другого грандиозного проекта - особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в соответствии с постановлением №201 Правительства РФ от 31 марта с.г. Чтобы при строительстве объектов в этой зоне не навредить природному комплексу острова, лишнюю "землю" из-под котлованов зданий и сооружений надо будет куда-то девать, и в этом случае возить далеко ее не придется.

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