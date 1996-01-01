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Олимпиадники учатся хуже высокобалльников
По итогам первой сессии дети, получившие высокий балл на ЕГЭ, оказались успешнее своих сокурсников, поступивших в вузы по итогам профильных олимпиад, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Любови ГЛЕБОВОЙ.
Сотрудники Рособрнадзора анализировали результаты студентов, поступивших летом 2009 г. в РГУ нефти и газа им. Губкина, РГГУ, Удмуртский госуниверситет, Московскую медицинскую академию имени Сеченова, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, Кубанскую и Ростовскую медицинские госакадемии, Финансовую академию при Правительстве РФ, Высшую школу экономики и МГУ им. Ломоносова. В общей сложности по итогам первой сессии из этих вузов было отчислено около 350 человек. Из 334 человек, имеющих задолженности, 250 - это олимпиадники и только 129 - "высокобалльники" по итогам ЕГЭ (Глебова не уточнила, сколько всего студентов имеют "хвосты").
Среди отчисленных не очень много детей, получивших высокие баллы на ЕГЭ, многие критики отмечали, что этот экзамен необъективно оценивает знания выпускников. Руководитель Рособрнадзора подчеркнула, что средний балл студентов по итогам сессии примерно соответствует количеству баллов, набранных на ЕГЭ (после пересчета из стобалльной системы в пятибалльную).
Эксперты установили, что студенты из регионов с подозрительно высокими результатами ЕГЭ вылетают из вузов чаще других. К таким регионам относятся, например, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
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