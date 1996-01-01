Награда Китая - выдающемуся российскому ученому

В конференц-зале президиума Дальневосточного отделения Российской Академии наук состоялось торжественное собрание, посвященное вручению медали "За выдающийся вклад в развитие российско-китайских отношений" Виктору ЛАРИНУ.

Его, ученого с мировым именем, директора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, председателя Приморского отделения Общества российско-китайской дружбы, главного редактора научного журнала "Россия и АТР", пришли поздравить не только коллеги, но и многочисленные представители научных и общественных организаций Приморья.

Генеральный консул КНР г-н Сунь Лицзе специально прибыл по этому поводу из Хабаровска и вручил нашему выдающемуся земляку высокую награду, которая учреждена в честь 60-летия установления дипломатических отношений Китая с Россией. Медаль выпущена всего в 60 экземплярах. Две первых были вручены Президенту и премьер-министру России.

Этой награды удостоены также - ректор МГУ В.САДОВНИЧИЙ, профессор МГИМО А.ЛУКИН, другие выдающиеся государственные, политические, общественные и научные деятели России, внесшие большой вклад в укрепление китайско-российских отношений.