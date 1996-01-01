Мои будущие годы

Еще в конце 2009 г. в стране началась пропаганда центров здоровья. По замыслу идеологов проекта, основной целью их деятельности является сохранение здоровья граждан и формирование у них здорового образа жизни.

"В Приморском крае еще в конце прошлого года открылись семь центров здоровья. Два из них на базах диагностических центров уже работают во Владивостоке. Оплачивается работа этих центров за счет ОМС, - рассказывает заместитель исполнительного директора ТФОМС Ольга ШЕКАЛОВА. - Это государственная программа, направленная на диагностику факторов риска. В конце прошлого года центры работали в тестовом режиме, в этом году они работают с максимальной нагрузкой".

Чтобы проверить работу центра на себе, корреспондент "ЗР" отправился в краевой физкультурный диспансер, на базе которого и создан один из центров. О том, что здесь находится "кузница здоровья", гласила огромная вывеска у входа, но более точную информацию дал первый опрошенный человек в белом халате, он указал на дверь приемной, где, по его словам, должны записать на прием.

Улыбчивая девушка в приемной подтвердила, что именно на базе их ЛПУ работает центр здоровья. "Все обследования совершенно бесплатно при условии, что у вас есть полис ОМС и паспорт, которые потом вы предъявите врачам в самом центре. К сожалению, записи на ближайшие дни уже нет, но давайте запишемся на конец недели".

В конце недели я, согласно записи, стою у заветного кабинета. Для посещения у меня с собой простыня и носки. Ровно в назначенное время меня приглашают. То, что не пришлось сидеть у кабинета энное количество времени, уже радует. Я последний по записи, так как записан на 19.00. Удивительно, но центры работают с 9 до 20.00, это важно для тех, кто не может прийти в рабочее время.

Мой врач Елена по специализации спортивный врач. Прием начинает с вопроса о заболеваниях моих родственников, а также с выяснения хронических болячек. После беседы переходим к исследованиям. Для начала измерения роста и веса. Свои 170 см последний раз измерял в военкомате. Оказалось, те данные были верные. Теперь самая "ответственная" процедура - взвешивание. "Ответственная" потому, что сижу много, двигаюсь мало. Последние годы понимаю, что лишние килограммы есть, правда, сколько их, не старался узнать.

"Ваш вес 83 килограмма, - сообщает Елена. - Немного больше нормы", - пытается приободрить меня врач, видя мое огорчение. Следующее испытание - это динамометр. В юности приходилось его жать, но успехами никогда не блистал, так как кисть руки была невелика. В этот раз сжимаю, стиснув зубы. Прибор показывает 40. По реакции моего доктора понимаю, что не самый выдающийся результат.

Но, испытания динамометром меня не сильно волнуют. Глубоко убежден, что сила в руке не признак отменного здоровья, а вот кардиография (Система скрининга сердца компьютеризированная (экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) покажет, в каком состоянии мое сердце. Доктор цепляет датчики - и буквально через несколько минут мое исследование готово. "Не волнуйся, все в порядке, - комментирует доктор. Есть, конечно, небольшие изменения, но ничего страшного нет".

Сразу после исследования моего сердца врач начинает мерить давление в артериях (официально называется "система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчета плече-лодыжечного индекса"). Для мужчин данное исследование более актуально, так как считается, что они в группе риска всяческих тромбозов и инсультов. Кроме того, данное исследование рекомендуется проводить тем, кто курит. "Сигарета - это удар по всему организму. Но, кроме того, в первую очередь страдают сосуды", - уверяет меня Елена.

Пока мне присоединяют датчики, я, выкуривающий несколько сигарет в день, начинаю подумывать, что пора от разговоров о том, что скоро "брошу", перейти к конкретным делам. В то время как эти хорошие мысли носятся у меня в голове, готов результат. Мои сосуды еще в норме, и я думаю, что мне повезло с тем, что никотин их еще не сгубил. Следующий тест - спирография. Для курильщиков это момент истины. Как пояснила врач, именно на этом тесте смотрят ваш объем легких.

Само исследование довольно простое. Нужно дунуть несколько раз в трубку, и специальная программа в компьютере сразу покажет ваши достижения. У меня нижний порог нормы. "Вот это результат курения. У вас 88%. Хотя есть результаты и хуже. 88% свидетельствуют, что ваши нижние отделы легких мало работают. Надо бросить курить, начать бегать, либо ходить в бассейн".

Вообще-то комментарий по исследованиям врач дает в конце приема. Однако по моей просьбе Елена согласилась комментировать каждое обследование. На мой взгляд, комментарии после каждой процедуры воспринимаются обследуемыми более внимательно. Далее идет аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития. Если говорить проще, то это серия тестов на компьютере. Занимают они около 15-20 минут. В принципе ничего сложного, при условии, что у вас есть навыки пользователя. Если нет, то сложнее.

По словам доктора, бывают граждане, в основном пенсионеры, которые плохо видят или не умеют пользоваться компьютером. В таком случае врач читает им вслух и нажимает за них кнопку на мышке.

Однако вернемся к исследованиям. До сих пор мои результаты были весьма скромные, но "упражнения" с компьютером показали, что резервы у меня есть. Но впереди два самых главных теста.

Первый - надо присесть в быстром темпе 30 раз с датчиком измерения пульса на груди. "Смотрим, как ваше сердце восстанавливается после нагрузки, - поясняет врач. - Этот тест показывает уровень тренированности сердца. Насколько хорошо вы переносите кардионагрузки".

Оценку моих способностей дает не врач, а компьютер. Оказалось, что моя физическая готовность низкая. Утешало, что есть еще крайне низкая. Заключительное исследование - биоимпедансметрия. В переводе означает анализы внутренних сред организма, процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани. Без него понять, что с вашим организмом нелегко. На основе этого анализа врач даст рекомендации по питанию.

Само обследование занимает несколько минут. Подсоединили датчики на руках и ногах, нажали кнопку - и машина выдает уже готовую распечатку. У меня оказался излишек жировых отложений, а вот соотношение воды и мышечной массы близки к норме.

Теперь момент истины. Врач дает мне рекомендации, что мне нужно. Но, в принципе, я уже и так все понял. Бросить курить, сбросить около 8 лишних килограммов и заняться спортом. В этот момент я понимаю, что эти рекомендации не слова, а мои будущие годы жизни. Да, низкие показатели меня морально не устраивают. Хочу, чтобы везде было 100.

Мой доктор, я его уже считаю своим, меня подбадривает. Еще минут 10 он рассказывает, как правильно питаться, а я себя ловлю на мысли, что впервые врач искренне хочет видеть меня здоровым. Выхожу из кабинета. Оказалось, что вместо часа я провел в центре почти полтора. Завтра мне еще нужно заехать и сдать анализ крови.