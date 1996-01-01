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Какая польза от пожара…
24 апреля в районе ст. Кипарисово, в основном между двумя поселками - Кипарисово-I и Кипарисово-II, шел пал. Языки пламени тянулись к проходящему мимо товарняку, чтобы облизать цистерны из-под нефтепродуктов, но поезд упрямо шел, чтобы не сорвать график. Наверное, машинисту было виднее из кабины электровоза - проскочит он или нет.
На сей раз несчастный случай Приморье миловал. По данным МЧС, ущерба хозяйственным объектам от весенних палов в этом году еще не зарегистрировано. Но о масштабах возгораний можно судить по данным лаборатории космического мониторинга, которая 26 апреля, например, зарегистрировала 60 тепловых аномалий, одна из которых была признана "природным лесным пожаром" на площади в 45 га. Восемь человек и четыре единицы техники пожар успешно локализовали и потушили.
Кстати, всего за эти сутки в ДФО было зарегистрировано 25 "природных пожаров". Причем отмечалось, "общая площадь активного горения составляла 14,3 га, а площадь, пройденная огнем, - 216 га. Крупных пожаров нет. Угрозы населенным пунктам от огня природных пожаров нет".
Конечно, можно скептически отнестись к тому, что и "угрозы" нет, и "ущерба". Однако известно, что "успехи" глобального потепления в Арктике климатологи на 30% связывают с палами и пожарами в России. Оно происходит из-за выброса в атмосферу углекислого газа и осаждения сажи на снежный и ледовый покровы, что ведет к активизации таяния этих покровов. Кроме того, "грязный" воздух ведет к ухудшению здоровья людей, сокращению сроков жизни особенно страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы и дыхания.
Многие полагают, что весенний пал полезен для почвы, поскольку удобряет ее. Но специалисты доказывают обратное: что огнем уничтожается часть плодородного слоя, и это ведет к его будущей деградации. Впрочем, есть и прямой экономический ущерб от рукотворных палов. Например, уже в этом году в Костроме по этой причине сгорела действующая мебельная фабрика, а в Подмосковье - небольшой участок Приокско-Террасного заповедника. Активно продолжают гореть Воронежские просторы, где по статистике в прошлом году выгорело 320 тыс. га.
Сегодня особую лепту в рост числа палов и пожаров вносят безграмотность и отсутствие культуры людей. Это и поджоги страдающих психическими расстройствами комплекса "Герострата", и пофигизм отдыхающих на природе, бросающих незатушенными костры. Даже простая стеклянная бутылка или банка, брошенная в лесу или на лугу, может стать причиной пожара, сфокусировав солнечную энергию на сухой траве и листьях.
Главное Управление МЧС России по Приморскому краю отмечает, что тревожная ситуация к концу апреля сложилась в лесах Артёмовского и Уссурийского городских округов, Ханкайского, Ольгинского и Шкотовского районов. Конечно, первый весенний циклон должен поправить ситуацию. По данным МЧС, прогноз на пожары на весенне-летний период 2010 г. для Приморского края и для юга Дальнего Востока неблагоприятный, а в целом для России "выше среднемноголетних". То есть в крае, как и в прошлом году, по развитию ситуации с огнем имеется вероятность введения режима чрезвычайного положения.
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