Для разъяснения ситуации и опровержения некорректной информации, опубликованной в некоторых российских СМИ, компания Danone сообщает, что Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) не выносило отрицательных решений относительно полезных свойств Активиа и Актимель. Компания сама приняла решение временно отозвать заявку до прояснения критериев оценки.

Вследствие принятия в Европейском союзе новых правил регулирования заявлений о полезных свойствах пищевых продуктов в рекламных сообщениях, компания Danone подала заявку в EFSA для подтверждения полезных качеств Активиа и Актимель. Однако процедура оценки пищевых продуктов является новой как для производителей, так и для регулирующих организаций.

Недавно было объявлено об организации 1 июня 2010 г. встречи между специалистами EFSA, представителями компаний-производителей и учеными, занимающимися вопросами питания. Поскольку данная встреча должна прояснить критерии рассмотрения и оценки заявлений, Danone принял решение временно отозвать свою заявку по оценке Активиа и Актимель.

Подобные шаги предприняли и многие другие пищевые компании с тем, чтобы заново подать заявки после прояснения требований EFSA.

В настоящее время до принятия решения EFSA Danone адаптирует свои рекламные коммуникации в Европе в соответствии с регулированием ЕС.

Тем не менее, изменение рекламных сообщений ни в коей мере не означает, что мы сомневаемся в обоснованности научных данных, подтверждающих полезные свойства продукции Danone. Активиа и Актимель являются одними из самых исследованных пробиотических продуктов в мире. Их эффективность была доказана множеством клинических исследований, многие из которых были опубликованы в авторитетных научных журналах.

Danone продолжит вкладывать средства в исследования и разработку полезных продуктов питания. На протяжении нескольких десятилетий мы сотрудничаем с известными научно-исследовательскими центрами для того, чтобы предлагать своим потребителям качественные и надежные продукты, которые также приносят пользу для здоровья.

Компания Danone с уверенностью заявляет, что миллионы потребителей во всем мире могут подтвердить пользу для здоровья и самочувствия йогуртов и других молочных продуктов Danone, которую они ощутили на себе.