Еще одна победа

Чужого горя не бывает… Под таким заголовком месяц назад "ЗР" опубликовал материал о том, как Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, руководитель общественной приемной председателя партии "Единая Россия" В.В. Путина, откликнувшись на небольшую заметку газеты об участнице войны Евгении Викторовны КЕЙВ, навестила ветерана.

Восьмидесятипятилетняя женщина рассказала краевому депутату о своем фронтовом пути, о горькой старости (на склоне лет она осталась без обеих ног) и о том, с какой надеждой и верой ждет она получения квартиры… Ведь президент обещал обеспечить жильем всех фронтовиков к Дню Победы.

Татьяна Заболотная увидела - участница Сталинградской битвы ютится в крошечной "двушке" с семьей внука впятером. Депутат еще раз посмотрела документы и развела руками. Да, бездушные чиновники… поставили фронтовичку на новую очередь, и новоселье ей следует планировать только к 2012 г. Федеральные деньги на программу выделения жилья фронтовикам исчерпаны… Но депутат не стала сидеть сложа руки, решив довести дело до конца. До победы. Внук Евгении Викторовны пошел своим путем…

Как я был ходоком

- У меня была командировка в Москву, - рассказывает Евгений, чей бизнес в сфере логистики часто забрасывает его в разные регионы страны.

Сделав неотложные дела, я решил побывать там, откуда моя бабушка все еще ждет обещанной помощи. Отправился в столичные "коридоры власти". Думал, стоять мне и стоять в очереди к чиновникам до Дня Победы…

Трудно поверить, но за один день я посетил и приемную Президента РФ, и приемную главы правительства.

Не скажу, что таких ходоков, как я, было мало, но и очередей практически не было: такое количество специалистов работали на приеме граждан.

Примечательно, что в приемной президента, например, ведется видеопротоколирование. Мне рассказали, что сам президент в любой момент может посмотреть, как с человеком разговаривали и какие меры приняты.

Словом, и в приемной Владимира Путина, и в приемной Дмитрия Медведева меня встретили уважительно. Но когда посмотрели еще раз документы бабушки, когда взглянули на вашу газету, где она крупным планом, без ног, ахнули: "Этого не может быть! Как участница Сталинградской битвы, тяжелый инвалид до сих пор не получила даже документов на улучшение жилищных условий? Все федеральные средства на эти цели перечислены".

Честно скажу, одна женщина из аппарата не выдержала: выругалась, хотя и печатно. Дескать, как это можно дискредитировать президента, который дал слово ветеранам.

Потом принимавшие меня люди тщательно сверяли наши документы с какими-то списками, оформляли запросы. Затем велели лететь домой и успокоить бабушку.

Уезжал из Москвы с легким сердцем: я знаю, что такое разговаривать, например, с чиновницами мэрии. Опыт большой… унижения, наплевательского отношения, вечные походы за дополнительными справками. Как будто у моей бабушки, пока она в очереди сидит, ноги вырастут. И плохо скрываемые мысли в рыбьих глазах чиновниц: да что вашей бабке жить-то осталось?

Мы это тоже знаем: есть человек - есть проблема, нет человека - и проблемы нет.

А в субботу к нам пришла Татьяна Владимировна… И надежда снова вернулась в дом.

Две радости в один день

В тот день депутат Татьяна Заболотная позвонила корреспонденту "ЗР" и пригласила, как и в прошлый раз, составить компанию: она решила навестить безногую бабушку, ведь той не потанцевать среди своих ровесников, не спеть фронтовых песен в общем праздничном хоре, не посидеть за столом в кругу фронтовиков, вспоминая былые дни сражений.

Растроганная судьбой старшего лейтенанта запаса, Татьяна Заболотная, которая в эти предпраздничные дни проводит торжественные мероприятия для ветеранов, решила лично поздравить Евгению Кейв.

С цветами и подарком депутат Заболотная вновь позвонила в дверь квартиры на улице Пологой.

В теплый апрельский день большое громкоголосое семейство правнуков с внучкой ушло на прогулку. С бабушкой оставался Евгений. Он во всех деталях рассказал о поездке в Москву, о том внимании, которым его окружили в приемных и президента страны, и председателя правительства. Не стесняясь, пожаловался депутату на грубость и бездушие местных чиновников.

Евгения Викторовна с чисто женским любопытством развернула красочный пакет с подарком: это был воздухоочиститель. Весьма кстати.

- Спасибо. Вот мне и подарок на день рождения. В среду мне исполняется 86 лет.

Татьяна Заболотная всплеснула руками и взялась за мобильник. Через минуту, словно не веря сама себе, сказала: "Все. Федеральные средства поступили. Утро понедельника я начну в администрации края, буду обращаться к губернатору: так хочется, чтобы именно в день рождения вы, Евгения Викторовна, получили и президентский дар тоже. Вы его давно заслужили".

Долги наши тяжкие

Еще два года назад, когда страна слушала президента с его требованием обеспечить к юбилею Победы всех фронтовиков благоустроенным жильем, она содрогнулась. Ведь только из его уст мы узнали, сколько защитников Родины продолжают жить в бараках, нахлебниками у родственников, на содержании в приютах.

Россия декларирует свои обязательства, правительство находит средства, но в среде сонмища чиновников-людоедов они растворяются, пока не прозвучит окрик власти. По каждому персональному делу в отдельности.

Вот и Татьяне Заболотной теперь предстоит разбираться - кто именно и где заволокитил обращение Евгении Кейв.

Внук Евгений, когда мы прощались, грустно заметил:

- И чиновники бывают разными. И "маленький человек" бывает разложенцем. У меня несколько лет назад умирала мама от рака. Сколько денег я перетаскал заведующей радиологическим отделением на Второй Речке! Хотя я знаком с Интернетом и имею представление о национальном проекте "Здоровье". А за курс "хорошей" химиотерапии предлагалось лекарство в полмиллиона рублей. А вы мне говорите - надо верить. Верить хочу, но я очень устал. А бабушка сейчас словно окрыленная: "Вот увидите, президент сдержит слово".

На том и стоит это поколение.

От редакции: 28 апреля, в день рождения Евгении Кейв, ей позвонила директор департамента соцзащиты населения администрации края Лилия ЛАВРЕНЬЕВА. Поздравила ветерана с 86-летием и сказала: "А мы уже подбираем квартиру. Готовьтесь смотреть и выбирать".