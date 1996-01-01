Прожиточный минимум - 6562 руб.

Администрацией Приморского края установлена величина прожиточного минимума по Приморскому краю за первый квартал 2010 года на душу населения в размере 6562 рубля.

Для трудоспособного населения этот показатель составил 7030 рублей, для пенсионеров - 5178 рублей, для детей - 6413 рублей.

Эти данные будут использоваться при оценке уровня жизни населения Приморья при разработке и реализации социальных программ, начислении социальных выплат, а также при формировании бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований.