Подарки ветеранам

Владивостокские депутаты утвердили льготы для ветеранов. Дума сразу в трех чтениях утвердила увеличение учетной площади жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, проживающих на территории города Владивостока, до 36 кв. метров общей площади на одного человека.

Кроме того, депутаты откликнулись на просьбу председателя городского Совета ветеранов Якова КАНА. Они предусмотрели дополнительные льготы на проезд в общественном транспорте, причем не только на электротранспорте, но и на автомобильном. На эти цели Дума выделила из бюджета Владивостокского городского округа 2,2 млн руб.