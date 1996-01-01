Патриот Тарасова

Председатель арсеньевского комитета солдатских матерей Мария Григорьевна ТАРАСОВА награждена памятной медалью "Патриот России", которая будет вручена ей накануне Дня Победы. Медаль "Патриот России" учреждена в 2006 г., ею награждаются граждане России за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.

На лицевой стороне медали вокруг изображения скульптуры "Россия" есть надпись: "Патриотизм. Родина. Честь". И это не первая награда Тарасовой. Мария Григорьевна стояла у истоков создания в Арсеньеве новой общественной организации - комитета солдатских матерей. На протяжении многих лет она является ее бессменным председателем. Несмотря на возраст - М. Тарасова осенью прошлого года отметила свое 85-летие, - она продолжает работу в президиуме городского совета ветеранов войны и труда и в комитете солдатских матерей.