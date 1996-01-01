Ливневая канализация Владивостока находится в плачевном состоянии

В суете подготовки к саммиту АТЭС-2012 г. во Владивостоке пока никто не подумал о погоде. Безусловно, будет тепло - это гарантия. А ведь в дни его проведения или накануне может случиться очередной тайфун, это 50/50. Ну, а тайфуны наши - "плавали, знаем". Их веером не разгонишь...

Среди первоочередных проблем, которые сегодня решаются в городе, ливневая канализация не значится, хотя ежегодный ущерб от ее отсутствия и плохой работы, по данным специалистов, исчисляется не десятками, а сотнями миллионов рублей. Вроде бы, все понимают необходимость строительства полноценной системы утилизации и очистки ливневых стоков, но дело с места не движется. Сейчас вроде бы есть шанс улучшить ситуацию. Но без инициативы этот шанс уходит.

Поэтому ведущий круглого стола "Состояние ливневой канализации в г. Владивостоке: проблемы и пути решения", проходившего в рамках традиционной 17-й строительной ярмарки, вице-президент "Ассоциации строителей России" по ДФО Сергей ФЕДОРЕНКО предложил участникам подержать инициативу строителей Приморья и обратиться к губернатору и Законодательному Собранию Приморья с просьбой уделить городской ливневке внимание.

Ситуация - ниже канализации

Основной докладчик от "АСР" Николай МАТВИЕНКО отметил, что Владивосток далеко не уникален в безобразном отношении к развитию своей системы ливневой канализации. Эта беда затронула подавляющее большинство российских городов. Но для нашего это особенно болезненно, потому что накладывается на его климатические особенности. Ежегодно на город выпадает около 480 млн тонн осадков. Причем происходит это крайне неравномерно, а поэтому иногда улицы становятся непроходимыми бурлящими потоками, в которых тонут машины. И это происходит по той причине, что нет ливневой канализации или она есть, но не справляется со своими "обязанностями".

Естественно, асфальт на дорогах, становящийся для потоков воды транзитным путем, быстро разрушается. Камни и прочий "абразивный" материал, попадающие в поток, стирают дорожную "одежку" в порошок, который затем попадает в море, "асфальтируя" дно бухты Золотой Рог и окружающих город заливов.

Принципиально ущерб от отсутствия системы ливневки имеет три аспекта. Во-первых, разрушается городской ландшафт. Во-вторых, идет загрязнение морских акваторий. И, в-третьих, происходит разрушение дорог и элементов благоустройства. Причем последнее - это не самый большой ущерб, хотя наиболее заметный и ощутимый.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке были развернуты работы по очистным сооружениям и системе хоз-фекальной канализации. Это, безусловно, важно, поскольку биологическое загрязнение моря бытовыми стоками - это и неприятные запахи, и угроза здоровью, и пр. Но спектр загрязнения ливневых стоков Владивостока намного шире - это и минеральное загрязнение, и биологическое, и химическое. Особенную опасность представляют значительные превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) тяжелых металлов.

Что надо делать

Проектные решения, предлагаемые генпланом Владивостока, содержат пять основных комплексов мероприятий. Это регулирование русел рек-водоприемников, строительство новых и реконструкция существующих дождевых коллекторов, устройство емкостей для улавливания наносов, возведение сооружений для очистки дождевого стока селитебных территорий и зонирование бассейнов канализования.

Особенность Владивостока такова, что районы канализования ливневых стоков определяются бассейнами речек и водоразделами. Это позволяет решать проблему поэтапно, что особенно важно, потому что общая стоимость такой городской программы довольно велика - около 17 млрд руб. При том, что бюджет города сегодня составляет около 10 млрд руб. в год.

К саммиту, по мнениям участников "круглого стола", надо доделать хотя бы оставшуюся с советских времен часть работ по утилизации и очистке ливневых стоков в бассейнах Второй речки и р. Объяснения, на что в первом случае в ценах прошлого года требуется около 1,1 млрд руб., а во втором - 1,9 млрд. Известно, что в первом случае подтапливается довольно большая территория в основном между проспектом 100-летия и берегом Амурского залива, а во втором случае - около 29 га, где расположены жилье, торговые зоны на Спортивной и Луговой. Начатые в 1980-х гг. работы впоследствии были заброшены, при том, что угроза затопления осталась и время от времени "показывает зубы".

Однако проекты, по которым эти объекты были начаты, уже требуют корректировки. Например, в районе Второй речки новое строительство начало "отрезать" пути дождевой воды к основному ее транзитному пути - руслу реки. А это может проявиться новыми "сюрпризами".

Главное в канализации - ее организация

Ливневая канализация города заставляет вспоминать о себе, когда в открытый люк вдруг проваливается кто-то из горожан или приходится выдалбливать закатанный асфальтом люк, чтобы восстановить путь для какого-либо выбившегося из коллекторов потока. Оказывается, у города уже где-то с середины 1990-х гг. в принципе нет ответственной хозяйствующей структуры, которая бы занималась ливневкой, и даже нет людей, которые вживую знают эту систему и могут с ней компетентно работать.

В принципе, городская администрация готовит свою программу по ливневке. Но инициаторы "круглого стола" считают, что вряд ли эта программа окажется эффективной без должной хозяйствующей структуры. Кроме того, дело упирается и в "финансовый вопрос".

То, что ливневую канализацию "обошли вниманием" при включении в список важнейших объектов подготовки к саммиту, надо как-то поправить. По этой причине и потребовалось обращение к губернатору и ЗС ПК, чтобы они нестандартно подошли к этой "городской" проблеме. Есть же опыт краевых программ по защите населенных пунктов от тайфунов и наводнений, которые, в частности, осуществлялись и по Владивостоку. Кстати, предлагается создать для этого предприятие краевого подчинения.

С другой стороны, участники "круглого стола" надеются привлечь внимание краевых властей к устройству ливневой канализации при строительстве новых дорожных объектов во Владивостоке и на о. Русском, а также в районах новой комплексной застройки. В частности, по Снеговой пади. Есть мнения, что проекты новых дорожных объектов "игнорируют" устройство эффективной ливневой канализации и нормального водоудаления с полотна дороги. В другом случае, видимо, есть "отступления от проектов". То есть, "саммитовские" дороги в будущем потребуют средств на ремонт и содержание не меньше, чем и другие дороги города. В общем, технологии вроде бы новые, а глупости - старые.

Главный архитектор мастерской генпланов ОАО "Приморгражданпроект" Ирина САМОЙЛЕНКО отметила, что генпланом Владивостокского городского округа, принятым в сентябре 2008 г., предусмотрена "Схема устройства инженерной инфраструктуры и благоустройства территории", в которую входит и раздел по ливневой канализации. Выполнил эту работу институт "Водпроект", обозначив необходимые решения, первоочередные задачи и т.д. И она полностью, без "обрезки", была включена в общую работу. Хотя, например, трудно согласиться, что "существующая система ливневой канализации города на уже застроенной территории не требует существенной корректировки и в обозримом будущем может обеспечивать потребности развития Владивостокского городского округа... Отвод поверхностных вод предусмотрен сетью закрытых водостоков и отвода сточных вод в русла рек и непосредственно в Амурский и Уссурийский заливы".

Галина СЕМЫКИНА, начальник отдела мониторинга Приморского Гидрометцентра, отметила, что речки города, судя по результатам проводившейся ранее работы по оценке влияния на них дождевого стока, просто "убиты", а параметры ливневого стока критичны. Речки, начинаясь как чистые горные, на пути к устью становятся сточными канавами. Особенно удручает, что по этому поводу, при наличии тревожной информации, не принимаются решения, а если и принимаются, то не выполняются.

Письмо пошло по адресу...

В обращении участников "круглого стола" к губернатору и Законодательному Собранию, в частности, отмечается: для того, чтобы решение проблемы ливневой канализации Владивостока сегодня как-то началось, необходимы их влияние и авторитет. И соответствующие решения.

Ну, а что касается строителей, то они, со своей стороны, готовы взяться за практическую работу по созданию во Владивостоке такой современной системы, начиная от формирования целевой программы и привлечения в нее небюджетных инвестиций, вплоть до выполнения всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах, которые необходимо создать согласно генплану.