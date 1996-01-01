Воды хватает с избытком

Минувшая зима оказалась исключительно снежной для южного Приморья, где, по данным метеорологов, осадков выпало в 2-4 раза больше обычного. Продолжающееся таяние снега стремительно пополняет запасы водохранилищ Владивостока. Как нам стало известно, на водохранилищах КГУП "Приморский водоканал" накоплен достаточный запас воды, который позволяет без ограничений осуществлять водоснабжение потребителей Владивостока и юга Приморья. Вместе с тем нас заверили, что "в настоящее время нужды в сбросе воды нет. В случае необходимости он будет производиться в соответствии с действующими нормативными актами и техническими регламентами". То есть, подтопление районам ст. Спутник и Седанка пока не угрожает.