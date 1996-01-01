Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Воды хватает с избытком
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Минувшая зима оказалась исключительно снежной для южного Приморья, где, по данным метеорологов, осадков выпало в 2-4 раза больше обычного. Продолжающееся таяние снега стремительно пополняет запасы водохранилищ Владивостока. Как нам стало известно, на водохранилищах КГУП "Приморский водоканал" накоплен достаточный запас воды, который позволяет без ограничений осуществлять водоснабжение потребителей Владивостока и юга Приморья. Вместе с тем нас заверили, что "в настоящее время нужды в сбросе воды нет. В случае необходимости он будет производиться в соответствии с действующими нормативными актами и техническими регламентами". То есть, подтопление районам ст. Спутник и Седанка пока не угрожает.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Колыма готовится встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
Loading...