Приморских врачей наградили премией

В Москве на конкурсе "Лучший врач года" приморцы заняли второе и третье место.

Ежегодный конкурс проводится в 30 номинациях и разделен на три этапа: вначале кандидатуры выдвигаются трудовыми коллективами медицинских учреждений, затем их отбирают на уровне региона. На третьем этапе оценку участникам дают представители Центральной конкурсной комиссии, которую возглавляет глава Минздравсоцразвития России Татьяна ГОЛИКОВА. Среди лауреатов IX конкурса "Лучший врач года" двое приморских медиков: врач по лечебной физкультуре Приморского краевого врачебно-физкультурного диспансера Ирина АНДРЕЕВА - II место в номинации "Лучший спортивный врач" и врач-травматолог Владивостокской городской клинической больницы №2 Сергей КОЛЧАНОВ - III место в номинации "Лучший врач-травматолог-ортопед".

Начиная с 2010 года премия "Лучший врач года" приобрела статус правительственного мероприятия - подписано постановление правительства России о премировании победителей: I место - 500 тыс. руб., II место - 300 тыс. руб., III место - 200 тыс. руб.

Кроме того, победители конкурса получают хрустальную фигуру богини здоровья Гигиеи - дочери Асклепия согласно греческой мифологии.