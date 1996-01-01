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Жители Находки получили из крана вместо воды мазут
Употреблять воду из крана не только для технужд жители мыса Астафьева в Находке смогут не раньше 26 апреля, и то только в случае одобрения специалистами Роспотребнадзора. На момент подготовки материала в печать такого разрешения еще было.
Водовод, в который в результате ЧП на прошлой неделе попало 100 кг мазута, 21 апреля вторично был обработан специалистами Роспотребнадзора - было проведено хлорирование и слив "грязной" воды. По решению санврачей, в течение пяти суток, начиная с 22 апреля, в 10 жилых домах мыса выборочно проведены пробы воды. По мере обследования и будет принято решение на использование воды в пищу.
"Специалисты снимут пробы на предмет содержания нефтепродукта в тех домах, которые пострадали. Уже сейчас после вторичной обработки, по предварительным данным, вода стала гораздо чище. Но по-прежнему ее можно использовать только для технических нужд. В течение дня на мыс специалистами МУП "Водоканал Находки" осуществляется подвоз питьевой воды водовозами", - прокомментировал корреспонденту "ЗР" руководитель пресс-службы мэрии Алексей МАГАЛЯС.
ЧП произошло по вине ОАО "Находкинский торговый порт", когда проводилась врезка в систему водоснабжения, по которой идет централизованная подача питьевой воды в микрорайон "Мыс Астафьева". По данным МЧС, из-за нарушения технологического процесса мазут из котельной попал в систему водоснабжения. Это привело не только к загрязнению воды, но и к выходу из строя водонагревательных приборов в квартирах микрорайона. По данным пресс-службы администрации, на сегодня уже 7 жителей мыса уже обратились с жалобой по этому поводу. "Руководство порта обещало за свой счет провести ремонт вышедших из строя по их вине приборов. Но только в случае, если экспертиза подтвердит, что прибор вышел из строя из-за ЧП", - добавил Алексей Магаляс.
Здоровье полутора тысяч жителей мыса Астафьева не пострадало. Но прокуратура возбудила 4 административных дела по ст. 6.5 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения" - одно в отношении порта как юридического лица и три в отношении физических лиц: управляющего директора порта, механика и начальника участка.
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