Переправы закрыты в ожидании ледохода

20 апреля на территории Хабаровского края была закрыта последняя ледовая переправа, расположенная в Верхнебуреинском муниципальном районе на реке Бурея. В связи с повышением дневных температур состояние ледовых трасс небезопасно для движения: лед на реках стал рыхлым и непрочным. Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) были проведены технические освидетельствования ледовых переправ. В результате данных мероприятий все 23 ледовые переправы признаны непригодными, в том числе и новая, впервые открытая в этом году переправа на о. Большой Уссурийский в районе ул. Радищева г. Хабаровска. Кстати, впервые за многие годы нынешней зимой происшествий на ледовых переправах не было.