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Расходы на медицину в Хабаровске на втором месте

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

88,2% хабаровчан довольны медобслуживанием - такая цифра была озвучена на прошедшей коллегии при мэре Хабаровска. Чтобы узнать мнение жителей краевого центра, управление здравоохранения мэрии совместно с социологами Дальневосточной академии госслужбы в течение двух лет проводило опрос пациентов в 26 поликлиниках города.

В мэрии цифре не удивились: в Хабаровске здравоохранение всегда было и остается одной из приоритетных отраслей - расходы на медицину занимают в городском бюджете второе место. Так, к примеру, за последние 10 лет на проведение реконструкции и капитального ремонта медицинских учреждений из городской казны было израсходовано свыше 1,5 млрд руб. Значительные средства выделяются на оборудование - и удалось добиться того, что показатель соответствия табелю оснащения достиг 100%, заметно снизилась доля техники, имеющей стопроцентный износ.

Медики 13 поликлиник уже работают на 647 автоматизированных рабочих местах. Использование электронных карт позволило повысить качество медицинской документации, ускорить оформление документов, упрощает процесс записи для пациентов. Так, чтобы попасть на прием к "узким" специалистам и на обследование, не нужно обращаться в регистратуру, лечащий врач сам регулирует направления, руководствуясь медицинскими показаниями. Проходит апробацию работа в едином электронном расписании муниципальных поликлиник города, что упростит для пациентов запись в любое медучреждение. Как отметила начальник управления здравоохранения Ирина ШАПИРО, нужно сделать более наглядной и понятной пациентам информацию в регистратурах поликлиник.

И все же одна проблема у медицины Хабаровска остра - кадровая. В настоящее время укомплектованность врачами в городском здравоохранении составляет чуть более 63%. Допустимым считается, когда врачебные ставки заняты на 70% и выше.

В мэрии принята долгосрочная программа "Кадры муниципального здравоохранения Хабаровска на 2010-2015 годы и на период до 2022 года". Пятнадцать студентов-первокурсников Дальневосточного государственного медицинского университета обучаются в нынешнем году за счет бюджета Хабаровска, а всего планируется за 5 лет обучить за счет городской казны 195 человек, 105 из них будут начинать постигать науки с первого курса. Но низкая зарплата не позволяет полностью укомплектовать штат врачей и медсестер. На коллегии решено: найти средства на доплату им за счет бюджета города.

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