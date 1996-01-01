Поезд до Новочугуевки остается в летнем графике

Пассажирский поезд сообщением Сибирцево - Новочугуевка отменен не будет, но станет ходить через день.

Исключить из летнего расписания пассажирский поезд № 951/952 сообщением "Сибирцево - Новочугуевка" - с таким предложением к руководству ДВЖД обратилась региональная дирекция по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании.

- Речь в данном случае шла о сокращении маршрута пассажирского поезда Владивосток - Новочугуевка до ст. Сибирцево, - сообщил "ЗР" зам. начальника по пассажирским перевозкам ДВЖД Сергей ФОМИЧЕВ. -На участке от Новочугуевки до Сибирцево контактной сети нет и, локомотив вынужден везти 3-4 вагона в то время как пассажиров набирается едва на один вагон. Из-за убыточности данного направления (около 47,4 млн руб. за 2009 год) мы предложили администрации и рассмотреть вопрос об организации автобусного движения на данном. Но начальник ДВЖД предложение о сокращении маршрута не поддержал, так что пассажирский поезд по-прежнему будет ходить до Новочугуевки, но с интервалом раз в два дня.