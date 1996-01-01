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Горожане собираются открыть сезон охоты на бродячих собак
Во Владивостоке отмечаются повышенная весенняя агрессивность и рост численности безнадзорных собак. Особенно опасны стали встречи с ними для детей и женщин в районе м. Кунгасного, кладбищ "Лесное" и "Морское", в районе ул. Днепровской, в пригородных лесах и пр.
В связи с этим среди горожан растет число желающих "открыть сезон охоты на собак", которые не только "друзья человека", но и переносчики многих опасных болезней, в т.ч. бешенства. Способы охоты на собак при этом предлагаются самые разные - с помощью огнестрельного и холодного оружия, отравленных приманок и пр. Некоторые считают, что охоту на собак следует провести в рамках стрелковой подготовки сотрудников милиции и частных охранных агентств, к которым смогут присоединиться охотники-промысловики и любители. При этом два-три раза пройти облавой через весь город. Акция, призванная улучшить безопасность горожан, в конечном счете может увенчаться не только успехом, но и почетным награждением победителей именным огнестрельным оружием с гравировкой "Победитель рыжих псов-2010 г.".
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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