Активисты "Зеленого дозора" озеленят самые благоустроенные дворы

В рамках проведения акции "Зелёный дозор", ставшей уже ежегодной, во Владивостоке объявлен конкурс среди муниципальных учреждений - школ, поликлиник, больниц, детских садов, учреждений культуры, дополнительного образования и других - на лучшее благоустройство территории. Организатором конкурса выступило управление по делам молодёжи администрации Владивостока.

Победителей определят на общегородском субботнике 24 апреля. Основные критерии оценки - отсутствие грязи и мусора, ухоженные газоны, побеленные бордюры, активность и сплоченность коллектива при проведении благоустроительных работ. Территории учреждений, наиболее активно принявших участие в субботнике, озеленят активисты "Зелёного дозора", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.