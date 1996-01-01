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Так что же такое рай?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По словам американских ученых, рай есть не что иное, как состояние человека в момент кончины. Таким образом, представления большинства людей о том, что Эдем - это некое место, где царит благодать, являются ошибочными, считают эксперты.

По данным ранее проводившихся исследований, от девяти до 18% людей, находившихся в коме или состоянии клинической смерти, переживают схожие видения и ощущения, которые они называют путешествием в рай - это тоннель, свет, ворота, дверь, ощущение вне тела, встречи с людьми, о которых они знали или слышали, ощущение присутствия Бога, а затем необратимые изменения по возвращении к жизни.

Эндрю Ньюберг, доцент радиологического отделения Университета Пенсильвании, полагает, что этот феномен может иметь простое объяснение. По его словам, когда мозг умирает, а зрение угасает, сначала человек перестает видеть периферийные зоны. Яркий свет может быть центральной точкой отключающейся зрительной системы, пишет издание "Корреспондент".

Ученые выдвигают теории о том, что околосмертный опыт является разновидностью защитного механизма еще с конца восьмидесятых годов минувшего века. Чтобы избежать повреждений при травме, мозг производит защитные химические вещества, которые также вызывают галлюцинации.

Эта теория получила успех, когда ученые выяснили, что практически все атрибуты околосмертного опыта - ощущение движения сквозь туннель, внетелесный опыт, религиозный трепет, зрительные галлюцинации и образные воспоминания - можно воспроизвести с помощью мощной дозы кетамина.

В прошлом году британские ученые провели любопытный опрос, результаты которого показали, что более 30% жителей Соединенного Королевства видели Бога в кабинете дантиста. Исследователи связывают факт появления Господа в фантазиях пациентов со стрессовой ситуацией. Когда взволнованный человек приходит лечить зубы, у него активизируются затылочные доли головного мозга, отвечающие за воображение, поясняют эксперты.

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