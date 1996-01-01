"Ну, здесь же войны не было"…

Когда началась война, в армию ушло большинство мужчин, но для охраны дальневосточных рубежей тоже нужны были бойцы. Ими и стали женщины и девушки, в числе которых оказалась Вера Крековцева.

Вера Крековцева родилась 15 сентября 1920 года в деревне Подгорная Кировского района. Отец работал на лесосплаве, мать растила детей, которых в семье было шестеро. Все, кроме одного, дожили до преклонного возраста, трое перешагнули 80-летний рубеж. Вера была старшей.

Помогала матери, училась в школе. В деревне была только начальная школа, доучиваться до семилетки Веру отправили во Владивосток, где она и прожила у разных дальних родственников до призыва в армию.

После окончания школы дядя устроил ее на Океанский кожевенный завод, где тогда шили солдатские сапоги. Работала учетчицей, была активной комсомолкой - общественницей.

Вера Крековцева была призвана 9 апреля 1942 г. и прослужила всю войну, демобилизовавшись только в октябре 45-го, после капитуляции Японии.

Служить ее отправили в 4-й отдельный артиллерийский дивизион войск ПВО, который базировался сначала под Спасском, где находился завод, выпускавший мины. Позже приходилось охранять военные аэродромы и другие важные военные объекты.

Подразделение, в которое определили Веру, состояло из девушек, не имевших, естественно, никакой военной специальности. В военно-полевых условиях обучили обращаться с техникой, стрелять по целям, рыть и обустраивать землянки.

Вера была приставлена к "прибору точного наведения". Он с помощью сидевших в окопе двух дальномерщиков с оптикой определял азимут, прицел, которые каким-то образом передавались на батареи. Один такой прибор, опутанный проводами, управлял четырьмя орудиями - "огневой взвод". Потом раздавалась команда: "По самолетам батарея - огонь!"

Стрельбы, конечно, в основном, были учебными, но залетали, бывало, и самолеты-разведчики. "Мицубиси", например.

На войне как на войне и, хотя боевых действий непосредственно на нашей территории не было, нужно было все время быть начеку. Вахта длилась два часа, потом два часа - отдых и снова к орудиям. И так круглые сутки. Стоя у прибора на морозе в тонких бурках (валенки привезли уже на вторую зиму, а морозы под Спасском бывали и за 40), наводили прицелы, отрабатывали навыки - и никаких поблажек. Вера не помнит, чтобы кто-нибудь из девушек ныл или жаловался. Все они понимали, что за ними наша земля, и пропустить врага нельзя. На занятиях изучали типы военных самолетов, их особенности и вооружение. Уставали так, что в холодных, еле обогреваемых печуркой землянках падали с ног, и не было ни танцев под патефон (как в "Военно-полевом романе"), ни других развлечений.

Но любовь была. Вера полюбила своего командира. После окончания войны они поженились. Александр Павлович Мичурин продолжал служить еще до 1960 года, дослужился до майора. Имел много боевых наград. Семья, в которой родились две дочери и сын, кочевала с ним по военным гарнизонам. Только в 1960 году Мичурины переехали во Владивосток. Долго снимали квартиру. А в 1967 году уже после трагической гибели мужа, который был убит неизвестно кем и за что, Вера Максимовна с детьми получила квартиру в доме № 9 на Партизанском проспекте - малогабаритку-"хрущобу" с проходными комнатами и крохотной кухней 5 кв.м. Здесь она вырастила своих детей, которые и сейчас живут с ней, так и не создав собственных семей. Теперь уже и они пенсионеры.

Вера Максимовна работала на полиграфкомбинате укладчицей, но после тяжелого отравления была вынуждена уволиться, и с 1972 года до пенсии трудилась в картинной галерее смотрителем.

Ее единственная боевая награда "За победу над Японией" так и не была ей вручена. Медаль так и затерялась где-то в военкоматах. А когда в селе, куда она приезжает каждое лето в родительский дом, чествуют ветеранов, ее даже не приглашают, мол, вы не здесь прописаны.

Да, она не прославилась, как ее друзья Михеевы, известные танкисты, о которых создана экспозиция в Кировском районном музее, но она была стойким маленьким солдатом, который, честно выполняя свой долг, тоже положил свой кирпичик в дело Победы и достоин почета и уважения.

Вспоминает, что как-то к ней, как к ветерану войны, пришли школьники, и какой-то мальчик спросил: "А вы были в Берлине?", на ее ответ, что она защищала Родину здесь, разочарованно протянул: "Ну, здесь же войны не было"… Недавнее решение правительства об учреждении еще одного дня Победы (над Японией) вызвало горькую усмешку: "Чем менее побед у нас в реале, тем больше дней побед в календаре". Вспомнили, наконец.

Таким же запоздалым и ханжеским мероприятием представляется Вере и срочное обеспечение ветеранов войны жильем. Как будто специально ждали, чтобы поменьше их страждущих осталось, и в тайне держали давно необходимое решение, пока его не озвучил президент. И создали такой перечень необходимых справок, выдаваемых за деньги и в таких труднодоступных местах, что редкий ветеран сможет все это осилить.

Так и встретит на старых "квадратах" День Победы Вера - солдат войны, вдова боевого офицера. Но... не ропщет. Гордость не позволяет.