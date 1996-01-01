Победители уходили без вести

В канун 65-летия Великой Победы народов нашей страны над фашизмом я задаюсь вопросом: "За что же без устали трудились, героически сражались и бесславно погибли миллионы людей!?" И не нахожу ответа, который бы оправдывал те чудовищные потери.

Родился я в многодетной крестьянской семье. У отца с матерью нас было девять - шесть мальчишек и три девочки. Жили мы до войны, и пока она шла, в деревне Нелюбовщина Куменского района Кировской области на притоке Волги - реке Вятке. Деревня была наполовину из Филимоновых. Последний раз я там побывал в 1964 г., когда там еще можно было увидеть развалины церкви, взорванной большевиками в годы активной борьбы с религией. Но ничего родного там тогда уже не осталось… Да и сам я из нашей большой семьи на сегодня уже последний, и мне 70 лет.

Николай ушел в партизаны

Передо мной два старых тетрадных листа. Это последние послания моего старшего брата Николая из той далекой военной поры, о которой сейчас много говорят и пишут, кто как может интерпретируя былые события.

Николай до начала Великой Отечественной войны проходил действительную военную службу в частях Красной Армии, дислоцированных в Восточной Польше, в г. Белостоке. Было ему всего 20 лет. За два дня до начала войны он писал домой, что жизнь течет нормально и они находятся на летних армейских учениях. На полях цвела рожь, которая радовала выходцев из крестьянских семей. И ничто не предвещало приближения большой беды, и никто не мог предвидеть, что уже через два дня судьба поделит всех на живых и мёртвых.

С восходом солнца 22 июня 1941 года на слабо подготовленные к долговременной обороне позиции 10-й армии, в которой и находился Николай, немцы обрушили сильный удар. У них были отборные, хорошо вооруженные части.

В первые же дни войны наши войска, дислоцированные в районе "белостокского выступа", попали в окружение и были вынуждены отступать на восток через образовавшийся коридор в виде быстро сужающегося "бутылочного горлышка". С тяжелыми боями части отходили к Минску, а западнее остатки 10-й и 3-й армий опять были окружены. 28 июня пал Минск. Армия отходила к реке Березина.

Несмотря на массовый героизм, наши войска, обескровленные беспрерывными боями, не могли остановить численно превосходящего противника. Немецкие танковые клинья все время опережали отступающие части, устраивая им "котлы". Вот как это было описано в книге Владимира КАРПОВА "Маршал Жуков": "Там, на передовой, в окружении, из последних сил выбивались роты и батальоны, остатки полков и дивизий, делая все, чтобы сдержать наступление врага. О них не писали в эти дни в газетах, не оформляли наградные документы на отличившихся, потому что всем было не до этого. Надо было остановить могучий вал войск противника. Потом политработники и журналисты найдут героев этих боёв, но, увы, только тех, кто остался в живых, кто может рассказать о том, что делал сам или видел, как мужественно сражались другие. Ну а те, кто погибли в бою и совершили, может быть, самые главные подвиги? О них никто не узнает. Да и не принято в дни неудач, после отступлений, после того, как оставлены города и села, говорить о геройских делах. Какое геройство, если драпали на десятки и сотни километров? Какие наградные реляции, когда столько погибло людей и потеряно техники?"

О судьбе Николая вплоть до 1944 г. мы ничего не знали, но, когда была освобождена Белоруссия, от него пришла записка. Написал он ее ещё в марте 1942г. и оставил у тех людей, у которых ему почти полтора года приходилось скрываться от немцев и их пособников. В его коротком послании не было подробностей об окружении и о том, как он попал к этим настоящим русским людям, сохранившим для нас эту весточку. Наверное, Николай хорошо знал, что в случае доноса записка могла стать уликой, из-за которой они могли пострадать.

Из приписки, сделанной простым карандашом, следовало, что брат спасался в местечке Богушевичи Могилёвской области до конца 1942 г., а затем ушёл в лес к партизанам. Немцы партизан расстреливали на месте. Уже после окончания войны, по запросу в Министерство обороны, мать получила известие о том, что Филимонов Николай Васильевич 1919 г. рождения, находясь в рядах Красной Армии, пропал без вести, и ни слова - когда и где. До сих пор это остается тайной.

Отец стал легендой

Мой отец - Василий Николаевич - погиб на фронте в свои 53 года при аналогичных с Николаем обстоятельствах в 1943 г. Он у нас был легендарной личностью. Первый раз его взяли в армию еще на Первую мировую войну в 1914 г. Тогда немцы на фронте применяли газы. У русских солдат не было противогазов - они травились и попадали в плен. Так случилось и с ним. Четыре года отец отработал на шахтах и заводах германской империи, а потом попал к бюргеру. Вроде бы все складывалось нормально, и ему даже предлагали жениться, но он рвался на родину в Россию.

Вернуться из плена в то время можно было лишь одним надежным путем: через обмен больных военнопленных. Пришлось "увечиться": вместе с несколькими товарищами по несчастью он исколол ноги иголками с применением керосина. Они распухли и не позволяли выходить на работу. Немцев такие пленные не устраивали, и они сделали обмен.

Так в 1918 г. отец вернулся на родину. Но только подлечился и женился, как его забрали в Красную Армию. В братоубийственной Гражданской войне он практически не участвовал. Часть, в которой он служил, в боевые действия не вводилась. В 1939-1940 г. началась Финская война, но и с нее он вернулся - повезло. А с Отечественной пришло извещение, что он пропал без вести.

Воевали и работали на износ

Следующий по возрасту за Николаем брат Фёдор, 1924 г. рождения, при достижении призывного возраста сразу же был призван в армию и после учебы оказался на фронте. Войну прошел танкистом. Несколько раз горел в подбитых танках, но оставался в живых. Был стрелком-радистом и всегда находился в башне, то есть имел возможность успеть выбраться через люк, хотя при этом казалось, что все вокруг стреляет в него. И, конечно, попадали.

Закончил войну Федор в Восточной Пруссии, участвуя во взятии Кенигсберга. Вернулся домой, имея более 20 осколочных ранений. Один осколок оставался в легких до самой смерти. Умер в возрасте 44 лет. А тот осколок хирурги вынули и вручили его жене…

Брат Андрей 1927 г. рождения в 1943 г. был направлен в школу ФЗО. После ее окончания был направлен на работу на танковый завод в Нижнем Тагиле. Там и встретил День Победы, а затем практически до самой своей смерти продолжал трудиться там же. Женился. Вырастил дочь.

Виктор и Евгений в начале войны были пацанами по 11-12 лет. Стране тогда не хватало рабочих рук. Они оставили школу и всю войну наравне со взрослыми работали.

Судьба стала дальневосточной

В 1947 г., когда Федор вернулся из армии, мы с семьей переехали жить на Сахалин. Только старшая сестра Валентина, выйдя замуж, осталась жить в Кирове.

На острове мы около трех лет сосуществовали с японцами. Учились мы в одной школе, только классы были поделены на японские и наши. Спортзал был общим. И надо сказать, что о японцах у меня с детства остались самые лучшие впечатления.

Виктор и Евгений так всю свою жизнь и проработали на разных предприятиях на рабочих должностях.

Что касается меня, то я после школы окончил два мореходных училища. Сначала среднее, а потом высшее. Отучился в аспирантуре. Всю свою основную трудовую жизнь посвятил морскому транспорту и Приморью. Работал в ВМТП, ДВМП, около 13 лет - в институте ДНИИМФ, в экологическом предприятии "Эко-море". Какое-то время пришлось поработать даже в банке. Сейчас - на пенсии.

Живем мы с моей женой вдвоем в однокомнатной квартире в районе Садгорода. Здесь - свежий воздух, огород, грибы. Вырастили двух дочерей - Татьяну и Надежду. Есть внуки. И... увлечения. Сейчас я собираюсь пойти в очередной поход. Конечно, если найду напарника. С молодежью путешествовать уже не могу - не успеваю, хотя постоянно занимался туризмом. Пешком обошел почти весь Дальний Восток - Сахалин, Курилы, Приморье, десятки раз бывал на Камчатке и Чукотке.

Лет 30 я занимался изучением водопадов. Был на 100-метровом водопаде Девяти драконов в Северной Корее, на самом большом монгольском водопаде на р. Орхон, а также в стране водопадов - Норвегии. Сам организовывал группы и набирал людей, на которых всегда можно было положиться.

Своими впечатлениями мне всегда хотелось поделиться с другими, а потому много печатался в приморских изданиях. Написал книги "Незабываемые маршруты", в соавторстве - "Мир водопадов" и т.д. Наверное, можно было бы сказать, что жизнь удалась, но…

Праздник - со слезами на глазах

Наша родная власть после окончания войны зачастую странно и щедро "благодарила" своих героев. Особо горько мне вспоминать о том, как она обошлась с нашей матерью - Натальей Филипповной, потерявшей на войне мужа и сына, отстоявшей свою долгую трудовую вахту. Государство определило ей пенсию по старости в размере всего лишь 10 рублей. В 1970-х годах она жила в семье с нами в 20-метровой гостинке. Для пятерых это конечно же было очень мало.

Сознавая, как мать страдала от такой тесноты, я долго ходил по разным инстанциям, умоляя выделить для нее дополнительные "метры" жилья. Секретарь райкома, к которому я как-то попал на прием, выслушав меня, спросил о ее возрасте. Услышав, что ей уже 75, ответил, что зря я беспокоюсь - всё равно она скоро умрёт. А когда она в 1977 г. умерла в свои 78 лет, мне отказали в пособии на погребение по причине, что она была колхозницей.

Вот во что оценила страна-победительница две загубленные человеческие жизни (отца и брата), потерянное здоровье на фронте брата Федора и адский детский труд в тылу остальных членов нашей семьи.

В заключение для контраста приведу пример отношения к ветеранам и детям войны поверженной Германии. Лет пять тому назад семья далекой родни решила перебраться на постоянное место жительства в Германию. Молодежь не рискнула оставить своих стариков в России. Боялись, что отца по состоянию здоровья живым не довезут. Довезли. В г. Кельне немецкие врачи поставили отца на ноги. Власти предоставили старикам отдельное жилье и установили денежное пособие, на которое они сейчас живут-поживают и радуются такой жизни. И очень важно, что их никто ни разу не упрекнул в том, что они ничего не сделали для этого государства. Вот и судите сами, кто выиграл в этой войне: победители или побежденные.