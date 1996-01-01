Из Владивостока в аэропорт по железной дороге за 50 минут

Специалисты отмечают, добраться до международного пассажирского терминала из города можно будет в течение 50 минут. При этом авиапассажиры смогут зарегистрировать билет на самолет, оформить и сдать багаж, находясь еще на железнодорожном вокзале Владивостока. Планируется, что при подъезде к аэропорту железнодорожная эстакада пройдет непосредственно над автодорогой, с подходом к международному пассажирскому терминалу.

Заказчиком-застройщиком объекта выступит ОАО "РЖД". По расчетам компании, основная трасса от вокзала до Артема будет реконструироваться с целью скорейшего прохождения поездов. Новое железнодорожное полотно проложат на недостающем участке - от Артема до аэропорта, протяженность которого 4,1 км.

Напомним, о необходимости открытия скоростного железнодорожного сообщения между Владивостоком и аэропортом впервые заговорил губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Он неоднократно проводил встречи с руководством ОАО "РЖД", где поднимал этот вопрос. "Подобные проекты существуют во многих развитых городах. Мы должны обеспечить быстрый и комфортный подъезд к новому аэропорту Владивостока", - уверен губернатор.