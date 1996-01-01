Студентам после третьего курса могут увеличить армейский срок

Накануне очередного призыва в армию появился свежий слух о том, что учащимся вузов, начиная с третьего курса, которых сегодня берут служить всего лишь на год, уже в следующий призыв могут этот срок увеличить.

Женщина, которая сейчас срочно хлопочет о том, чтобы побыстрее устроить своего сына-студента в армию, сказала, что ей, к сожалению, не известны детали будущего постановления правительства насчет нового срока, но от других она слышала, что призывать всех, не служивших ранее, будут на год и восемь месяцев. При этом вроде бы будет использован такой метод призыва, как "добровольный контракт". Понятно, что для потенциального призывника, чтобы побыстрее "отстреляться", выгодно призваться этой весной. О высокой вероятности увеличения срока службы для студентов говорится уже давно, и основания этому верить достаточно веские. На призыв начинает выходить "прореженное и дистрофичное поколение" начала 1990-х гг., чтобы прикрыть демографическую неудачу, страна будет вынуждена увеличивать сроки службы в армии.

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