Автобусы Владивостока дышат на ладан

Управление транспорта городской администрации обеспокоено тем, что очень скоро встанет вопрос о том, что автобусы маршрута №45 придется снимать с линий и обновлять существенную их часть.

Между тем этот маршрут стал чрезвычайно популярен среди жителей пригорода и в силу своей актуальности, и в силу невысокой стоимости проезда. Однако после месячной эксплуатации эти автобусы стали, мягко говоря, разваливаться. Водители жалуются на скрип автобусов, на незакрывающиеся двери и расходящиеся швы.

Напомним, что месяц назад маршрут №45 был запущен на пригородные дороги. Эти автобусы были привезены в город в нерабочем состоянии, и их в течение нескольких месяцев пришлось ремонтировать. Теперь чиновники мэрии серьезно задумались: автобусы на муниципальные маршруты должны поставлять компании, которые победили в конкурсе. Как известно, в этих конкурсах побеждает та компания, которая предлагает наименьший ценник за свой товар. Также одним из условий для новых муниципальных автобусов является их российское производство.

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