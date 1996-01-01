Дети в "профессии" не пойдут?

Полная ликвидация уже основательно "пощипанной" в предыдущие годы системы межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК) разворачивается во Владивостоке.

Предполагается, что эта оптимизация в системе среднего образования позволит сэкономить существенные средства, которые необходимы… Ну, об этом, как предположил позвонивший нам разгневанный закрытием УПК дедушка, наверное, лучше мог бы объяснить сам "отец реформы" - городской чиновник, давший отмашку процессу.

Надо отметить, что система УПК города в прошлые годы потеряла часть зданий и помещений, где школьники пытались мастерить, шить, готовить и пр., что затем очень важно в жизни. Вместо шести часов в неделю полноценных занятий осталось в основном по два на "теорию". От прежнего "блеска" только в Первомайском районе УПК еще как-то до последнего момента пыталось сохранить "производство". Другие же районы его начисто потеряли и довольствовались лишь уроками "Технологии" для учеников 9-11 классов. Но и это, пожалуй, было важно, чтобы детям как-то определиться во множестве перспектив, которые им открывают специальные и высшие учебные заведения, предприятия, учреждения и т.д. К занятиям, в частности, привлекались специалисты городского и краевого центров занятости.

Теперь "Технология" должна вернуться в школы, где для этого нет ни помещений, ни преподавателей, ни финансирования. Ленинский и Советский УПК закрываются. Вместо остальных появятся учреждения дополнительного образования, которые будут заниматься кружковой работой. На месте Советского предполагается устроить детсадик. То есть у одних детей здание забирается, чтобы попытаться сделать лучше другим…

"Оптимизация", жертвой которой становится профориентация школьников, была задумана еще в прошлом году, потому что при определении финансирования УПК на этот год были заложены лишь зарплата персонала и налоги, а на развитие базы не было предусмотрено уже ни копейки. Вообще, наверное, ликвидация межшкольных УПК очень мудрое решение. Сегодня актуальнее детей готовить к безработице, бомжеванию и освоению вредных привычек, что в нашей жизни тоже актуально. Всему этому можно "образовываться" совершенно бесплатно через уличное воспитание, где и воспитатели совершенно бесплатные.

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