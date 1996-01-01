Экономически активных приморцев всего 54%

Численность экономически активного населения Приморья в феврале-марте 2010 г., в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1072,3 тыс. человек, а это лишь 54,1% от общей численности населения края.

В их числе 949,4 тыс. человек (88,5%) были заняты в экономике и 122,9 тыс. человек не имели занятия, но классифицировались как безработные. По данным Примстата, общий уровень безработицы в крае - 11,5%. Эти данные отличаются от подсчетов управления государственной службы занятости населения Приморского края, согласно которому уровень регистрируемой безработицы составляет 3,4%.