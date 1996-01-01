Памятник "Мемориала" останется

Еще в январе дорожники ТМК при строительстве новой автодороги "п.Новый - Де-Фриз - Патрокл" обнаружили человеческие останки на месте захоронений жертв политических репрессий и встал вопрос: "Что делать? Остановить строительство нельзя - график".

"ЗР" провел расследование, и в публикации "Чьи кости, братцы?" 16 февраля сделал вывод: в Приморье нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за погребения и останки на территории города. Члены "Мемориала", которые когда-то создали карту захоронений по Владивостоку, увы... иных уж нет, а те не в силах. Поэтому решение было найдено, когда к проблеме подключилась администрация Владивостока.

Мэр города Игорь ПУШКАРЕВ провел выездное совещание на месте, где были обнаружены останки жертв политических репрессий.Как отметил представитель ТМК, работы на этом участке были остановлены, место огорожено.

"Мы договорились о создании рабочей группы, которая займется процедурой перезахоронения останков жертв сталинских репрессий, - сообщил "ЗР" Игорь Пушкарев. - МУП "Некрополь" перезахоронит останки на городском кладбище со всеми почестями и скорбными ритуалами". Дорожники подтвердили, что поставленный "Мемориалом" памятник жертвам репрессий будет сохранен.