Молодые интеллектуалы решают судьбу России во Владивостоке

16 апреля в здании Фундаментальной библиотеки ДВГУ открылась третья Всероссийская молодежная научно-практическая конференция "Россия - XXI век". Ее организаторами стали Дальневосточный государственный университет и Оксфордский Российский фонд при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Как сообщили в городском управлении по делам молодежи, главная цель конференции - проанализировать события и процессы, происходящие в ХХI веке. Участники строили модели, гипотезы, предположения по поводу дальнейшего развития жизни российского общества и государства в политической, правовой, экономической, социальной и культурной сферах, а также предлагали пути решения уже сложившихся и прогнозируемых проблем.

Участвовали в конференции студенты, аспиранты вузов и молодые ученые в возрасте до 30 лет со всей России. В этом году подали заявки такие города, как Саратов, Пенза, Красноярск, Пятигорск, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул. Ведь конференция входит в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование". А это значит, что один из победителей конференции получит денежную премию в размере 30000 рублей.