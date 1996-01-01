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ВГУЭС попал в сеть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса вошел в состав Сетевого университета экономики и сервиса, главной задачей которого является кадровое обеспечение объектов крупнейших международных мероприятий страны. Помимо Владивостока, в консорциуме - университеты экономики и сервиса Санкт-Петербурга, Омска, Тольятти, Уфы, Шахты и Сочи.

Сетевой университет позволит улучшить качество подготовки студентов, а это обеспечит еще большую востребованность выпускников вузов сервиса. Требования к специалистам постоянно повышаются, ведь юные профессионалы станут главными организаторами эффективной работы объектов саммита АТЭС 2012 г., студенческой Универсиады в Казани 2013 г. и зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. "После окончания крупнейших мероприятий останется огромная инфраструктура, которая должна окупать себя, работать на экономику страны, - рассказал ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ, - поэтому университеты сервиса должны успеть подготовить ключевые кадры".

Как рассказал ректор ВГУЭС, абитуриенты, поступившие в этом году, смогут продолжить обучении в любом вузе сервиса страны на очном отделении. Получать новые знания они будут и дистанционно; уже сегодня университет практикует прослушивание лекций самых лучших преподавателей с помощью информационных технологий. При этом право выбора образовательной программы останется у студента.

Такое образовательное сотрудничество уникально для Владивостока. Сохраняя свой самостоятельный правовой статус, ВГУЭС в составе сетевого университета сможет обеспечить работой своих выпускников, а также продолжит активно развиваться.

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