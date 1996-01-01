Замысловатый сценарий развития рыбной отрасли

Экономика страны после кризиса начинает восстанавливаться. Причины подъема в каждой отрасли свои, но есть и общая черта - бизнес после кризиса переосмыслил приоритеты развития, делая ставку на эффективность. Однако начавшийся рост может остановиться. Государство более активно взялось за реформирование отраслей, меняя правила игры и условия хозяйствования, стараясь взять под контроль даже конечные рынки сбыта.

Последняя информация о возможном повышении вывозных пошлин на рыбопродукцию, чтобы вернуть рыбу на внутренний рынок, прямо коснется нас. Инициатива идет от федерального агентства по рыболовству. Чиновники внезапно решили проецировать на отрасль ситуацию в лесопромышленном комплексе. Мол, хватит, российским рыбакам гнать сырье на экспорт. Идея не нова, только методы исполнения задуманного настораживают.

Суть повышения пошлин сводится к тому, что, как и в ситуации с введением запретительных пошлин на круглый лес, предприниматели должны прочувствовать карманом предприятия, что невыгодно им вывозить из страны сырье. Государство прямо указывает: производите продукцию с высокой добавочной стоимостью на своей территории, нечего развивать экономику других стран... И самую высокую пошлину предлагают на филе минтая, где доля обработки и добавочной стоимости больше.

А как же механизм рынка? "Путина этого года показала, что европейский рынок минтая оказался перегретым. Из-за высокой цены на филе покупатели снизили потребление продукта в разы. В итоге, российские компании, выпускающие на своих судах филе, были вынуждены в срочном порядке перейти на выпуск безголового минтая, - утверждает руководитель одной их крупных рыбопромысловых компаний. - Если правительство привяжет пошлины к каждому конкретному виду рыбопродукции, то каким образом будет учитываться ситуация на оптовом и розничном рынке?".

Если говорить откровенно, то рыбопромышленник высказывался более резко. Его выражения я немного "причесал". На взгляд бизнесмена, который уже с карандашом в руке считает свои убытки, это неправильное и малограмотное решение. Вопрос только в том, кого послушают.

Обидно, что ответственность у сторон разная. Чиновник может признаться, что поторопился, развести руками и смущенно улыбнуться. В крайнем случае, ему дадут нагоняй и переведут на другую государственную работу. А отрасль просядет. Так уже было с запретительными пошлинами на вывоз круглого леса, которые подорвали позиции российских экспортеров на международном рынке, хотя не введены до сих пор.

Вот и в нынешних начинаниях рыбных чиновников последствия не просчитаны. Бизнесмен пострадает меньше: так или иначе вернет прибыль. А вот его предприятие не купит новое судно, не обновит основные фонды, не повысит своим работникам зарплату. Пострадают и потребители продукции - все издержки и затраты отразятся на конечной цене. А у нас и так рост розничных цен на рыбу за 2-3 года вырос в разы.

Особо меня удивляет, тот факт, что к прогнозированию рисков принятия государственных решений вроде бы привлекают бизнес-сообщество. Сегодня модно спрашивать мнение у бизнеса: "Как вам, ребятки, будет, если мы сделаем так или эдак?" Ребятки честно говорят: "Ой плохо, ой не надо!". Их слушают и делают еще хуже. А потом все идет как всегда. Хотели как лучше...

Последний пример с сертификацией той же рыбы - это просто хохма. Иностранные покупатели российской рыбы более года спрашивали у России, когда государство соизволит назначить орган по сертификации. Но в высоких кабинетах отраслевого ведомства то ли не слышали, то ли были увлечены разработкой новых таможенных пошлин. И рыбаки затоварились экспортной рыбой, неся потери на ее хранении.

Может быть, не все согласны с моим мнением. Например, главный редактор твердо убежден, что российскую рыбу нужно перерабатывать в России и экспортировать хотя бы полуфабрикаты. Мол, протекционистские меры заставят рыбаков что-то предпринимать в этом направлении. Я с этим не согласен, так как, наблюдая за отраслью почти десять лет, могу с уверенностью утверждать, что инвестировать в производство береговой переработки более миллиарда долларов рыболовецким компаниям не по силам. Все разговоры о насыщении внутреннего рынка, вообще, бред. Наивно думать, что россияне съедят почти 3 млн тонн биоресурсов. Тогда можно и нефть с газом из страны не вывозить.

Есть у меня другая версия таких инициатив. Повышение таможенных пошлин - это наполнение доходной части истощавшего бюджета. Нормальная практика государственной власти, применяемая в сотнях стран. Только давайте называть вещи своими именами, а не выдумывать сложный и замысловатый сценарий.