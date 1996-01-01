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У "Тихоокеанской звезды" юбилей
Главная газета Хабаровского края "Тихоокеанская звезда" 16 апреля отметила свое 90-летие. Это одна из немногих региональных газет Дальнего Востока, которая пережила и смену власти, и кризис перестройки экономики. Более того, издательский дом, созданный на базе "ТОЗа", - залог того, что газета переживет и многие газеты новой волны.
"Говорят, газетный номер живет один день. Но страницы "ТОЗа" за 90 лет еще откроют для себя историки будущего. Выражение "эпоха газетной строкой" верно и сегодня", - весьма точно обосновал успех в своем поздравлении коллективу газеты губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Лидером на рынке краевой прессы "Тихоокеанскую звезду" считает не только полпред президента Виктор ИШАЕВ, но и коллеги по региону.
Коллектив Издательской компании "Золотой Рог" от души поздравляет главного редактора "ТОЗа" Людмилу БОЛДЫРЕВУ, всех журналистов и сотрудников редакции с большим юбилеем. Мы высоко ценим ваш профессионализм и объективность, всегда находили взаимопонимание на рынке Хабаровска. Дорогие коллеги, пусть ваши строки ложатся на бумагу по вдохновению, публикации находят отклик в душе читателей, сильные уважают, подлые боятся, а работа приносит удовлетворение и благополучие.
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