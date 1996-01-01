Поклонение анига

Если в Приамурье проект только в стадии разработки, то в Приморье образовательно-исторический комплекс «Палеодеревня» работает уже несколько лет. В марте на его территории жители и гости Находки отметили по-удэгейски Международный женский день.

Национальные обряды в честь «анига» – так на удэгейском языке называют маму – стали центральной темой праздника, ведь именно женщина-мать является главным объектом поклонения у большинства народов. Гостей комплекса ждала экскурсия по древним жилищам коренных народов Приморья, поход на Екатерининское городище – место раскопок древнего города чжурчженей, – а также насыщенная развлекательная программа: удэгейские танцы, шаманские обряды и игры, связанные с почитанием девочки, женщины, матери. Подкрепить силы можно было с помощью каши, приготовленной по древней удэгейской рецептуре.