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Поклонение анига
Если в Приамурье проект только в стадии разработки, то в Приморье образовательно-исторический комплекс «Палеодеревня» работает уже несколько лет. В марте на его территории жители и гости Находки отметили по-удэгейски Международный женский день.
Национальные обряды в честь «анига» – так на удэгейском языке называют маму – стали центральной темой праздника, ведь именно женщина-мать является главным объектом поклонения у большинства народов. Гостей комплекса ждала экскурсия по древним жилищам коренных народов Приморья, поход на Екатерининское городище – место раскопок древнего города чжурчженей, – а также насыщенная развлекательная программа: удэгейские танцы, шаманские обряды и игры, связанные с почитанием девочки, женщины, матери. Подкрепить силы можно было с помощью каши, приготовленной по древней удэгейской рецептуре.
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