Недавно на глаза попалась любопытная статистика: люди, искренне увлеченные каким-либо хобби, живут дольше тех, кто сконцентрирован исключительно на работе, и реже страдают сердечно-сосудистыми патологиями.

«Это легко объяснимо, – соглашается психолог Наталья ПРОКОПАС. – Положительные эмоции, которые доставляет занятие для души, действительно продлевают жизнь. В то время как работа, даже очень прибыльная, к сожалению, не всегда приносит удовольствие. К тому же, чем выше уровень достатка, тем выше уровень ответственности, больше стрессов, а значит, и их последствий». Топ-менеджеры и владельцы дальневосточного бизнеса для души выбирают разные занятия.

Так, например, управляющий Владивостокским филиалом Банка Интеза Санпаоло, Директор РЦ «Дальневосточный» Дмитрий СОЛОВЕЦ вот уже более десяти лет совершает сплавы по норовистым горным рекам Приморья («Живем от сплава до сплава, – говорит он. – Главное – найти в себе силы все бросить и отправиться туда, где еще не ступала нога человека»). Директор Дальневосточного филиала Страховой Группы «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ вместе с единомышленниками, также из числа представителей бизнеса, совершает таежные экспедиции (специально прошел несколькими маршрутами Владимира АРСЕНЬЕВА, исполнив давнюю детскую мечту), заместитель генерального директора ОАО «Горнорудная компания «АИР» Иван ШЕПЕТА в свободное от работы время пишет стихи и даже выпускает поэтические сборники…

И так ли важно, что конкретно греет душу, обеспечивая подлинное отдохновение?

Главное, помнить, что работа, бизнес – это еще не вся жизнь… И обязательно найти отдушину для души.

«Великий путь» Виталия ВЕРКЕЕНКО

Президент Технохолдинга SUMOTORI Виталий ВЕРКЕЕНКО увлекается восточной философией, любит Японию и, несмотря на крайне напряженный график, находит время на занятия карате–кудо.

Эта универсальная система гармоничного духовного и физического совершенствования, название которой переводится как «искусство великого пути», вобрала в себя все лучшее из разных школ единоборств. Этот стиль считается настоящей школой жизни и одним из самых справедливых в каратэ, а его философия строится на уважении и почитании. Философский фундамент – путь открытого сознания, позволяющий использовать приёмы других школ и избавляться от нерационального. «Это справедливо и для бизнеса, и для жизни в целом», – объясняет интерес к кудо Президент SUMOTORI. Любое из восточных боевых искусств – не только совершенствование тела, но и закаливание духа. Поэтому Виталий Веркеенко не только сам увлекся кудо, но и приобщил к его философии 8-летнего сына. Ведь как говорил основатель школы Адзума ТАКАШИ: «Нет каких-то одних ворот, выводящих на великий путь к совершенству. Наоборот, есть множество способов самосовершенствования, которые способны вывести на великий путь практически любого человека». И, возможно, именно кудо станет одним из них.

В ритме румбы

Увлечение бальными танцами – латиноамериканскими и европейскими – у Лилии ЕРЕМЕНКО, владелицы компании «Абастон», началось внезапно, а поводом, как ни странно, стали… заграничные путешествия.

– Во время круиза на атлантическом лайнере я с завистью наблюдала, как красиво и достойно танцуют иностранные туристы, и, кстати, не только молодые пары. Наши соотечественники явно им уступают. А ведь это важная часть внутренней культуры человека: неслучайно раньше танцы входили в обязательную программу образования. И я решила учиться танцевать. А подруги поддержали мою инициативу. Но тут стал вопрос о выборе места обучения. Хотелось, конечно, найти хороший танцевальный зал и хорошее месторасположение в городе. И я нашла… Нет, правда, отличное место! Театр современного танца «Академия»: уютный танцевальный зал класса люкс, задрапированный портьерами в шоколадных тонах, тренеры – золотые призеры чемпионата Азии, призеры международных европейских и российских конкурсов. (Их, кстати, настойчиво приглашают в Гонконг тренировать китайскую сборную по спортивным танцам). Иногда они балуют нас и устраивают показательные выступления – сногсшибательное зрелище!

Занятия танцами оказались очень увлекательными, а главное, быстро стали приносить результаты: спустя два месяца я, например, уже стала танцевать румбу, чем очень горжусь. Теперь – был бы повод, а уж мы с нашими партнёрами покажем, на что способны!

Мужские «забавы»

Павел Гетман, заместитель генерального директора ООО «Березка», в свободное время увлекается исключительно мужскими «забавами»: танцует аргентинское танго, метает ножи и стреляет по тарелкам. Его занятия исключительно подходят для настоящих мужчин, – уверен бывший военный.

«Мне всегда хотелось танцевать, поскольку это возможность получения новых впечатлений и внутренней самореализации. Спортивные бальные танцы почему-то не зацепили. Другое дело, аргентинское танго. Танец, в котором все построено на ощущениях. Импровизация в нем – на высшем уровне, ты чувствуешь партнершу, передаешь ей свое настроение, задаешь рисунок танца... Поначалу многие не понимали моего увлечения, считали, что мой образ не совсем подходит для этого занятия. Но, увидев меня танцующим не только в зале, но и на публике, поменяли точку зрения. Ведь на самом деле это очень брутальный, даже хищный, танец.

Что касается стрельбы, поскольку я участник боевых действий, бывший морской пехотинец, не раз оказывался в ситуации, когда от умения владеть оружием зависела жизнь многих людей. У меня в офисе даже есть небольшая коллекция оружия. На мой взгляд, каждый настоящий мужчина должен уметь хорошо стрелять, чтобы в экстренной ситуации суметь защитить себя и своих близких. К тому же, стендовая стрельба – это не просто пальба по тарелкам. Это своеобразный мужской клуб.

С недавних пор кроме стендовой стрельбы стал заниматься практической, а еще – метать ножи. Это не так просто, как может показаться со стороны. Нужны хорошие физические данные, умение концентрироваться и внутренняя одухотворенность. Конечно, многие удивляются, как при довольно напряженном рабочем графике мне удается найти время на хобби. Но я точно знаю: тот, кому не хватает времени, просто не умеет его планировать».

Музыка капитана Алиева

Президент корпорации «РИМСКО» Фазил АЛИЕВ живет насыщенной жизнью. Он не только штурман, капитан дальнего плавания, сюрвейер, юрист, судовладелец, бизнесмен, но еще и музыкант, а также капитан команды по драг-рейсингу.

Вечерами, когда офисное здание пустеет, из его кабинета часто можно услышать звуки музыки. Установленные в комнате отдыха синтезатор и барабанная установка не простаивают без дела: Фазил Забидович частенько садится за инструменты поиграть для себя. Другое увлечение – драг-рейсинг. Поэтому его всегда можно застать на ночных гонках. Свет прожекторов, гул двигателей и вжатая в пол педаль газа как рукой снимают накопившееся за день напряжение. Рев моторов – это тоже своеобразная музыка, расслабляющая не хуже инструментальной. А возглавляемая им команда (не формально, он является играющим капитаном!) считается одной из лучших во Владивостоке. Более того, он мечтает о полноценном автодроме в приморской столице и готов лично взяться за реализацию этого проекта, чтобы направить энергию молодых любителей автоспорта в правильное русло.

В плену свободы

Увлечение Алексея ВЛАДИМИРОВА, исполнительного директора компании «Восточно-Страховой Альянс», сегодня никого не удивит: в последние годы на него наблюдается настоящий бум. Но когда он впервые встал на горные лыжи, это было в диковинку, и занимались этим единицы. В городе даже не было спортинвентаря для занятий: ни костюмов, ни другой амуниции.

– Первые лыжи смог купить только в Японии, – вспоминает он. – Но эти мелкие проблемы с лихвой перекрывались азартом! Это был азарт человека, который впервые в жизни ощутил, что такое свободное скольжение. До сих пор помню чувство невероятной свободы и буквально безграничных человеческих возможностей, охватившее во время самого первого спуска. Это незабываемо. Правда, поскольку в Приморском крае тогда еще не было нормальных трасс, не скажу, что мы на лыжах проводили весь сезон, но старались кататься как можно чаще.

А потом вдруг горнолыжный спорт вошел в моду. Магазины наполнились соответствующим инвентарем, туристические фирмы стали предлагать путевки на зарубежные горнолыжные курорты, горнолыжные базы стали расти, как грибы… Правда, этот вид спорта весьма дорогостоящий. Всего лишь на один сезон может уйти более $10 тысяч. Но что для увлеченного человека деньги? Если ты по-настоящему чем-то увлечен, они отходят на другой план.

Сегодня мое хобби разделяет вся семья. Жена катается со мной не первый год, а 3-летний сын в этом году только попробовал постоять на лыжах, но будущей зимой обязательно покорит свой первый склон.