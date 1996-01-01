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Камчатка и Чукотка не перевели стрелки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Два дальневосточных региона – Камчатка и Чукотка – не перешли на летнее время, как это делали обычно. Таким образом было выполнено Постановление Правительства РФ «О применении на территории Камчатского края и Чукотского автономного округа времени десятого часового пояса».

Переход на новый часовой пояс был осуществлен автоматически. Как пояснил министр экономического развития Камчатского края Александр ЕРОХИН, просто камчатцам не пришлось переводить стрелки часов на летнее время, то есть на час вперед. Теперь разница во времени с Москвой, которая находится во втором часовом поясе, в Камчатском крае, находившемся в 11-м часовом поясе, с 28 марта 2010 года будет составлять не 9, а 8 часов.

«Тем не менее наш полуостров, как и прежде, но теперь уже вместе с Магаданом будет первым в России встречать каждый новый день», – подчеркнул Александр Ерохин.

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