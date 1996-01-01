Электрички скоро подорожают

Насколько повысят тариф на пригородные железнодорожные перевозки, зависит от суммы средств из бюджета Приморского края на компенсацию расходов "Экспресс Приморья". Дебаты по этим вопросам железнодорожники и краевые власти ведут не один месяц. Ожидается, что решение наконец примут на этой неделе.

Из-за отсутствия договора на транспортное обслуживание населения между перевозчиком в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении ОАО "Экспресс Приморья" и администрацией края и отсутствием субсидий для компенсации в 2010 году перевозчику суммы выпадающих доходов железнодорожники с января сократили число электричек. Это стало очередным поводом обвинить их в монополизме. Те, в свою очередь, пытаются доказать обоснованность своих требований.

Об этом "ЗР" рассказали заместитель начальника ДВЖД по пассажирским перевозкам Сергей ФОМИЧЕВ и заместитель начальника ДВЖД по экономике и финансам Владимир РУБАН.

В. РУБАН: Мы просим администрацию края лишь об одном - исполнении постановлений правительства №№ 950 и 643, согласно которым субъект федерации имеет как право, так и обязанность устанавливать тарифы на пассажирские пригородные перевозки. Но если тарифы не покрывают затрат перевозчика, он должен компенсировать ему выпадающие доходы. Убытки "Экспресс Приморья" за 9 месяцев прошлого года (как самостоятельный перевозчик в пригородном железнодорожном сообщении компания работает с 1 апреля 2009 г. - Прим. авт.) составили 393 млн руб. В пересчете на год получается порядка 490 млн руб. Чтобы хоть как-то минимизировать убытки, перевозчику пришлось сократить число электропоездов.

- Да, но секвестр электричек, удорожание билетов ведут к оттоку пассажиров.

С. ФОМИЧЕВ: Совместно с департаментом промышленности и транспорта администрации Приморского края был пересмотрен и утвержден оптимальный график движения электропоездов, что позволило снизить эксплуатационные расходы. На сегодня общее расстояние, пройденное вагонами в составе электропоездов, на 17% меньше уровня прошлого года. И мы действительно потеряли часть пассажиропотока, но число платных пассажиров за минувшие три месяца практически не изменилось и составляет 99,8% по сравнению с 2009 г.

- Удалось изгнать из электричек "зайцев"?

С. ФОМИЧЕВ: По данным "Экспресс Приморья", благодаря усилению контроля, число безбилетников сегодня не превышает 5%.

- Намного ли увеличится тариф и какова сумма компенсации на покрытие выпадающих доходов "Экспресс Приморья"?

В. РУБАН: Одним из вариантов расчета, который был направлен губернатором на доработку, предусмотрен тариф 1-й зоны в размере 12 руб. (с декабря 2009 г. действует тариф 1-й зоны - 11 руб. - Прим. авт.) и 93 млн дотаций на компенсацию 50% выпадающих доходов перевозчика.

- Губернатор Приморья заявил, что краевая администрация хотела бы увеличить свою долю в уставном капитале ОАО "Экспресс Приморья" с 49 до 51%. Железнодорожники готовы пойти на уступку?

В. РУБАН: Этот вопрос будет решаться на уровне руководства ОАО "РЖД". Но я не понимаю доводов губернатора. Ни расходная, ни доходная часть перевозчика от этого не изменится. А вот риски РЖД увеличатся: стоимость активов (и не только электричек) только по депо Первая Речка составляет порядка 1,3 млрд руб. Я считаю, что управлять транспортом должны специалисты.

- Создание региональных пассажирских компаний для РЖД стало способом уйти от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Но в Хабаровском крае подобного предприятия нет...

С. ФОМИЧЕВ: Мы планируем, что "Экспресс Приморья" разовьет свою деятельность в Хабаровском крае и Еврейской АО и будет работать в пределах ДВЖД. Этот вопрос сейчас обсуждается.

- Студентов и школьников лишили права на льготы в электричках из-за отсутствия договора?

С. ФОМИЧЕВ: С 2005 по 2009 гг. льготы на проезд студентам и школьникам устанавливались по решению совета директоров ОАО "РЖД" за счет собственных средств перевозчиков. 31 декабря прошлого года было принято постановление Правительства РФ № 1208, предусматривающее предоставление субсидий из федеральной казны региональным бюджетам на компенсацию части потерь в доходах. Федеральный бюджет выделил бюджету Приморского края 4,97 млн руб., которые тот должен перечислить организации, осуществляющей транспортное обслуживание. Но прежде краевые власти должны принять решение об установлении льготного проезда на территории края и заключить с "Экспресс Приморья" договор на компенсацию потерь в доходах. Ничего этого пока нет, хотя руководство ДВЖД направляло письма первым руководителям края, проводились переговоры. Поэтому школьники и студенты вынуждены платить в электричках по полной.