Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Электрички скоро подорожают
Насколько повысят тариф на пригородные железнодорожные перевозки, зависит от суммы средств из бюджета Приморского края на компенсацию расходов "Экспресс Приморья". Дебаты по этим вопросам железнодорожники и краевые власти ведут не один месяц. Ожидается, что решение наконец примут на этой неделе.
Из-за отсутствия договора на транспортное обслуживание населения между перевозчиком в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении ОАО "Экспресс Приморья" и администрацией края и отсутствием субсидий для компенсации в 2010 году перевозчику суммы выпадающих доходов железнодорожники с января сократили число электричек. Это стало очередным поводом обвинить их в монополизме. Те, в свою очередь, пытаются доказать обоснованность своих требований.
Об этом "ЗР" рассказали заместитель начальника ДВЖД по пассажирским перевозкам Сергей ФОМИЧЕВ и заместитель начальника ДВЖД по экономике и финансам Владимир РУБАН.
В. РУБАН: Мы просим администрацию края лишь об одном - исполнении постановлений правительства №№ 950 и 643, согласно которым субъект федерации имеет как право, так и обязанность устанавливать тарифы на пассажирские пригородные перевозки. Но если тарифы не покрывают затрат перевозчика, он должен компенсировать ему выпадающие доходы. Убытки "Экспресс Приморья" за 9 месяцев прошлого года (как самостоятельный перевозчик в пригородном железнодорожном сообщении компания работает с 1 апреля 2009 г. - Прим. авт.) составили 393 млн руб. В пересчете на год получается порядка 490 млн руб. Чтобы хоть как-то минимизировать убытки, перевозчику пришлось сократить число электропоездов.
- Да, но секвестр электричек, удорожание билетов ведут к оттоку пассажиров.
С. ФОМИЧЕВ: Совместно с департаментом промышленности и транспорта администрации Приморского края был пересмотрен и утвержден оптимальный график движения электропоездов, что позволило снизить эксплуатационные расходы. На сегодня общее расстояние, пройденное вагонами в составе электропоездов, на 17% меньше уровня прошлого года. И мы действительно потеряли часть пассажиропотока, но число платных пассажиров за минувшие три месяца практически не изменилось и составляет 99,8% по сравнению с 2009 г.
- Удалось изгнать из электричек "зайцев"?
С. ФОМИЧЕВ: По данным "Экспресс Приморья", благодаря усилению контроля, число безбилетников сегодня не превышает 5%.
- Намного ли увеличится тариф и какова сумма компенсации на покрытие выпадающих доходов "Экспресс Приморья"?
В. РУБАН: Одним из вариантов расчета, который был направлен губернатором на доработку, предусмотрен тариф 1-й зоны в размере 12 руб. (с декабря 2009 г. действует тариф 1-й зоны - 11 руб. - Прим. авт.) и 93 млн дотаций на компенсацию 50% выпадающих доходов перевозчика.
- Губернатор Приморья заявил, что краевая администрация хотела бы увеличить свою долю в уставном капитале ОАО "Экспресс Приморья" с 49 до 51%. Железнодорожники готовы пойти на уступку?
В. РУБАН: Этот вопрос будет решаться на уровне руководства ОАО "РЖД". Но я не понимаю доводов губернатора. Ни расходная, ни доходная часть перевозчика от этого не изменится. А вот риски РЖД увеличатся: стоимость активов (и не только электричек) только по депо Первая Речка составляет порядка 1,3 млрд руб. Я считаю, что управлять транспортом должны специалисты.
- Создание региональных пассажирских компаний для РЖД стало способом уйти от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Но в Хабаровском крае подобного предприятия нет...
С. ФОМИЧЕВ: Мы планируем, что "Экспресс Приморья" разовьет свою деятельность в Хабаровском крае и Еврейской АО и будет работать в пределах ДВЖД. Этот вопрос сейчас обсуждается.
- Студентов и школьников лишили права на льготы в электричках из-за отсутствия договора?
С. ФОМИЧЕВ: С 2005 по 2009 гг. льготы на проезд студентам и школьникам устанавливались по решению совета директоров ОАО "РЖД" за счет собственных средств перевозчиков. 31 декабря прошлого года было принято постановление Правительства РФ № 1208, предусматривающее предоставление субсидий из федеральной казны региональным бюджетам на компенсацию части потерь в доходах. Федеральный бюджет выделил бюджету Приморского края 4,97 млн руб., которые тот должен перечислить организации, осуществляющей транспортное обслуживание. Но прежде краевые власти должны принять решение об установлении льготного проезда на территории края и заключить с "Экспресс Приморья" договор на компенсацию потерь в доходах. Ничего этого пока нет, хотя руководство ДВЖД направляло письма первым руководителям края, проводились переговоры. Поэтому школьники и студенты вынуждены платить в электричках по полной.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала