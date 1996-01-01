Гибель пассажира в общественном транспорте оценили в 2 млн руб.

Страховые выплаты в случае гибели пассажира в любом общественном транспорте должны составлять 2 млн руб., заявил министр транспорта и связи Игорь ЛЕВИТИН. "Мы внесли в правительство РФ проект федерального закона о страховых выплатах в случае гибели людей в общественном транспорте. Независимо от вида транспорта страховая сумма должна составлять 2 млн руб. за гибель каждого человека. И я думаю, Госдума нас в этом поддержит", - сказал он. По словам министра, в случае принятия закона перевозчиков обяжут заключать договор страхования жизни пассажиров, и без такого документа водитель не сможет выходить в рейс.