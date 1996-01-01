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Владивосток готовится к параду
В главной базе Тихоокеанского флота, Владивостоке, полным ходом идет подготовка к параду, посвященному 65-й годовщине Победы.
Как сообщил пресс-центр ТОФ, до 20 апреля тренировки парадных расчетов гарнизона будут проходить на строевом плацу Тихоокеанского военно-морского института им. Макарова, затем они перейдут на центральную площадь Владивостока. Для удобства жителей приморской столицы тренировка с техникой будет проходить в утренние часы. Первая тренировка парадного расчета состоится 26 апреля, а 30 апреля и 5 мая здесь пройдут репетиции техники и войск. Генеральная репетиция начнется 7 мая в 11 часов. Общее руководство тренировками осуществляет начальник владивостокского гарнизона Сергей ПУШКИН.
ДосьеВ майском параде планируется задействовать около 800 человек, включая батальонные и ротные группы соединений надводных кораблей, береговых войск и морской авиации ТОФ, парадную роту ТОВМИ, а также группы управления МЧС и МВД. Планируется, что личный состав парадных коробок к Параду успеют переодеть в военную форму одежды нового образца.
В ТОФ сообщили, что техника будет представлена ЗРК "Оса" и С-300, самоходными установками "Редут" и "Рубеж", различными боевыми орудиями и машинами. Напомним, что парад Победы во Владивостоке пройдет на площади Борцов за власть Советов 9 мая, в 17.00 по местному времени.
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